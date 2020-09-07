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Мининформ вынес предупреждение TUT.BY из-за статьи о премиях правоохранителям по резонансным делам
Источник материала: Tut.by
Министерство информации Беларуси 7 сентября вынесло письменное предупреждение порталу TUT.BY с формулировкой «за распространение недостоверной информации, которая может причинить вред государственным или общественным интересам».
25 августа 2020 года на сайте FINANCE.TUT.BY
Опубликованная информация о том, что размер премии может составлять до 40 тарифных ставок первого разряда, в исключительных случаях — до 80, не соответствует действительности. Ошибка возникла из-за того, что при подготовке материала мы упустили тот факт, что в постановление Совмина от 24 декабря 1998 года № 1959, которым регулируются размеры поощрении работников некоторых государственных органов и граждан за активное участие в борьбе с преступностью, в 2015 году внесли изменения. Тогда размер премии изменили до 9 тарифных ставок первого разряда, в исключительных случаях — до 18.
Когда же в августе этого года правительство внесло в список тех, кто может претендовать на подобное поощрение, также работников Комитета госконтроля и органов финансовых расследований, мы ошибочно взяли те размеры премий, которые указаны в постановлении от 24 декабря 1998 года № 1959. Именно в этот документ внесли изменения, по которым работники Комитета госконтроля и органов финансовых расследований теперь могут получить эту премию.
Мы ни в коем случае не хотели исказить информацию и «вызвать негативное восприятие обществом использования бюджетных средств, что может привести к снижению доверия граждан к государственным органам и, тем самым, нанести вред государственным интересам», как посчитали в Комитете государственного контроля.
Приносим извинения за допущенную ошибку в первоначальной версии статьи. В материал оперативно внесены изменения, как только мы узнали о том, что неверно указали размеры премий.
По Закону о СМИ выпуск средства массовой информации может быть приостановлен на срок до трех месяцев решением республиканского органа госуправления, если издание не устранит нарушения, послужившие основанием для вынесения письменного предупреждения, либо не доложит об этом в Мининформ. Срок исполнения, указанный в предупреждении, — 9 сентября.
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Министерство информации Беларуси 7 сентября вынесло письменное предупреждение порталу TUT.BY за распространение «недостоверной информации, которая может причинить...
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