Xiaomi представила нового претендента на звание «народного» смартфона

Источник материала: Tut.by

Бренд Poco компании Xiaomi представил смартфон среднего уровня под названием Poco X3. Об этом сообщает 9to5google .





Девайс базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 732G (8 ядер, до 2,3 ГГц), 6 ГБ оперативной памяти и от 64 ГБ постоянного хранилища типа UFS 2.1. Емкость аккумулятора — 5160 мАч, есть поддержка ускоренной проводной 33-ваттной зарядки. Для кого-то окажется важным наличие NFC-модуля, 3,5-мм разъема для гарнитуры, слота под две SIM-карты, защиты от воды IP53, а также стереодинамиков.

Диагональ IPS-дисплея новинки составляет 6,67 дюйма, разрешение — Full HD+, есть поддержка HDR10. Но главное отличие панели — поддержка режима 120 Гц (сенсорный слой и вовсе на 240 Гц). До недавнего времени такими характеристиками могли похвастаться только куда более дорогие флагманские модели. Максимальная яркость экрана — 450 нит.





Основная камера состоит из модулей на 64 Мп, 13 Мп («ширик»), 2 Мп (сенсор глубины) и 2 Мп (макро). Фронтальная камера — на 20 Мп.

Девайс появится в продаже в цветах серого и синего цветов. Цены назовут позже.

Ниже — стоимость других смартфонов Xiaomi: