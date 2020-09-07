ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Xiaomi представила нового претендента на звание «народного» смартфона

07.09.2020 16:57 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Бренд Poco компании Xiaomi представил смартфон среднего уровня под названием Poco X3. Об этом сообщает 9to5google.


Девайс базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 732G (8 ядер, до 2,3 ГГц), 6 ГБ оперативной памяти и от 64 ГБ постоянного хранилища типа UFS 2.1. Емкость аккумулятора — 5160 мАч, есть поддержка ускоренной проводной 33-ваттной зарядки. Для кого-то окажется важным наличие NFC-модуля, 3,5-мм разъема для гарнитуры, слота под две SIM-карты, защиты от воды IP53, а также стереодинамиков.

Диагональ IPS-дисплея новинки составляет 6,67 дюйма, разрешение — Full HD+, есть поддержка HDR10. Но главное отличие панели — поддержка режима 120 Гц (сенсорный слой и вовсе на 240 Гц). До недавнего времени такими характеристиками могли похвастаться только куда более дорогие флагманские модели. Максимальная яркость экрана — 450 нит.


Основная камера состоит из модулей на 64 Мп, 13 Мп («ширик»), 2 Мп (сенсор глубины) и 2 Мп (макро). Фронтальная камера — на 20 Мп.

Девайс появится в продаже в цветах серого и синего цветов. Цены назовут позже.

Ниже — стоимость других смартфонов Xiaomi:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аппарат появится в продаже в корпусах двух цветов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Навальному стало лучше - его отключили от аппарата ИВЛ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.09.2020
Mir24.TV Belarus
07.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика