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Как Лондон протестует против выдачи Джулиана Ассанжа в США – видео

07.09.2020 17:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Сторонники Ассанжа собрались у здания лондонского суда. Они выступают против экстрадиции основателя Wikileaks в США.

© REUTERS / PETER NICHOLLS
Вивьен Вествуд, Роджер Уотерс и другие вышли на митинг в поддержку Ассанжа

Среди тех, кто пришел к суду, была британская дизайнер Вивьен Вествуд, перед сторонниками основателя Wikileaks выступил и его отец Ричард Ассанж.

Процесс слушаний по делу об экстрадиции может затянуться до поздней осени.

В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. С 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. В апреле 2019 года основателя Wikileaks задержали по запросу США. Лондонский суд признал его виновным в нарушении условий выхода под залог. В мае того же года начались слушания об экстрадиции. Власти США вскоре предъявили Ассанжу новые обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в Соединенные Штаты ему грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

 
 
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Среди тех, кто пришел поддержать Ассанжа, – и британская дизайнер Вивьен Вествуд. Смотрите на видео, как сторонники основателя Wikileaks митинговали у здания...
 
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