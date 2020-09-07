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Уралов: воскресные протесты в Беларуси обнаружили три важных маркера

07.09.2020 17:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Уралов: последний воскресный протест обнаружил три важных маркера

Воскресные белорусские протесты, несмотря на прохладу, дождь и всю свою предсказуемость, продолжают держать в напряжении правоохранителей, СМИ и экспертное сообщество, которое анализирует процесс с точки зрения политтехнологий и перспектив развития событий. Ситуацию для радио Sputnik Беларусь прокомментировал известный эксперт, главный редактор портала СОНАР 2050 Семен Уралов. 

© Sputnik / Виктор Толочко
Под дождем и с задержаниями: в Минске прошла акция протеста

"Вчера произошло три важных события, которые можно рассматривать как тенденцию. Первое ― появление людей в "гражданке" с оружием, которые активно "унимали" протестующих. Это очень нездоровая тенденция, которая может сподвигнуть протестующих также вооружаться и давать отпор, в альтернативу тезису о монополии государства на насилие. Второе ― столкновение с силовиками не только в Минске, но и в других городах, что осложняет усилия правоохранителей. Третье ― увеличение количества флагов и символики и более "креативный" протест", ― полагает эксперт.

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, за него проголосовали более 80% избирателей. Впрочем, часть избирателей сочла, что выборы были сфальсифицированы. С того момента в белорусской столице и ряде регионов продолжаются несанкционированные акции протеста несогласных с результатами выборов.

Комментарий главного редактора портала СОНАР 2050 Семена Уралова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Теги: Минск
 
 
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Что показала "картинка" белорусского протеста и чем чревата его волнообразность ― комментарий политического эксперта Семена Уралова.
 
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