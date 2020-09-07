Уралов: воскресные протесты в Беларуси обнаружили три важных маркера

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Уралов: последний воскресный протест обнаружил три важных маркера

Воскресные белорусские протесты, несмотря на прохладу, дождь и всю свою предсказуемость , продолжают держать в напряжении правоохранителей, СМИ и экспертное сообщество, которое анализирует процесс с точки зрения политтехнологий и перспектив развития событий. Ситуацию для радио Sputnik Беларусь прокомментировал известный эксперт, главный редактор портала СОНАР 2050 Семен Уралов.

"Вчера произошло три важных события, которые можно рассматривать как тенденцию. Первое ― появление людей в "гражданке" с оружием, которые активно "унимали" протестующих. Это очень нездоровая тенденция, которая может сподвигнуть протестующих также вооружаться и давать отпор, в альтернативу тезису о монополии государства на насилие. Второе ― столкновение с силовиками не только в Минске, но и в других городах, что осложняет усилия правоохранителей. Третье ― увеличение количества флагов и символики и более "креативный" протест", ― полагает эксперт.

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, за него проголосовали более 80% избирателей. Впрочем, часть избирателей сочла, что выборы были сфальсифицированы. С того момента в белорусской столице и ряде регионов продолжаются несанкционированные акции протеста несогласных с результатами выборов.

Комментарий главного редактора портала СОНАР 2050 Семена Уралова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

Читайте также: