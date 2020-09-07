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Уралов: воскресные протесты в Беларуси обнаружили три важных маркера
07.09.2020 17:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Воскресные белорусские протесты, несмотря на прохладу, дождь и
© Sputnik / Виктор Толочко
Под дождем и с задержаниями: в Минске прошла акция протеста
"Вчера произошло три важных события, которые можно рассматривать как тенденцию. Первое ― появление людей в "гражданке" с оружием, которые активно "унимали" протестующих. Это очень нездоровая тенденция, которая может сподвигнуть протестующих также вооружаться и давать отпор, в альтернативу тезису о монополии государства на насилие. Второе ― столкновение с силовиками не только в Минске, но и в других городах, что осложняет усилия правоохранителей. Третье ― увеличение количества флагов и символики и более "креативный" протест", ― полагает эксперт.
Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, за него проголосовали более 80% избирателей. Впрочем, часть избирателей сочла, что выборы были сфальсифицированы. С того момента в белорусской столице и ряде регионов продолжаются несанкционированные
Комментарий главного редактора портала СОНАР 2050 Семена Уралова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Что показала "картинка" белорусского протеста и чем чревата его волнообразность ― комментарий политического эксперта Семена Уралова.
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