Белорусы установили рекорд по покупке валюты на фоне политического кризиса в стране

Источник материала: Ежедневник

фото: belapan.by

В августе население стало чистым покупателем валюты. Граждане приобрели 622,2 млн долларов в эквиваленте.

Это следует из опубликованной в понедельник статистики Национального банка за январь-август, передает ТАСС.

В августе физлица купили 1,22 млрд долларов, тогда как продали лишь 599,1 млн.

Аналогично поступили и юрлица. За август мим было приобретено валюты на 2,44 млрд долларов, продано - 1,79 млрд. В результате юрлица также стали чистыми покупателями в объеме 651,5 млн долларов.

Ранее сообщалось, что поддержание белорусского рубля в условиях политической и экономической нестабильности обошлось государству в 15 процентов международных резервных активов.