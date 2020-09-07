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Белорусы установили рекорд по покупке валюты на фоне политического кризиса в стране

07.09.2020 17:27 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: belapan.by

В августе население стало чистым покупателем валюты. Граждане приобрели 622,2 млн долларов в эквиваленте.

Это следует из опубликованной в понедельник статистики Национального банка за январь-август, передает ТАСС.

В августе физлица купили 1,22 млрд долларов, тогда как продали лишь 599,1 млн.

Аналогично поступили и юрлица. За август мим было приобретено валюты на 2,44 млрд долларов, продано  - 1,79 млрд. В результате юрлица также стали чистыми покупателями в объеме 651,5 млн долларов.

Ранее сообщалось, что поддержание белорусского рубля в условиях политической и экономической нестабильности обошлось государству в 15 процентов международных резервных активов. 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В августе население стало чистым покупателем валюты. Граждане приобрели 622,2 млн долларов в эквиваленте.
 
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