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Белорусы установили рекорд по покупке валюты на фоне политического кризиса в стране
07.09.2020 17:27 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: belapan.by
В августе население стало чистым покупателем валюты. Граждане приобрели 622,2 млн долларов в эквиваленте.
Это следует из опубликованной в понедельник статистики Национального банка за январь-август, передает ТАСС.
В августе физлица купили 1,22 млрд долларов, тогда как продали лишь 599,1 млн.
Аналогично поступили и юрлица. За август мим было приобретено валюты на 2,44 млрд долларов, продано - 1,79 млрд. В результате юрлица также стали чистыми покупателями в объеме 651,5 млн долларов.
Ранее сообщалось, что поддержание белорусского рубля в условиях политической и экономической нестабильности
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В августе население стало чистым покупателем валюты. Граждане приобрели 622,2 млн долларов в эквиваленте.
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