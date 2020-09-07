Латушко заявил, что не планирует просить политического убежища в Евросоюзе

Источник материала: Ежедневник

фото: yandex.by

Член Координационного совета, который находится в Польше, уточнил, что у него есть некие планы, которые он озвучит позже.

"Я осуществляю работу по международным каналам, в том числе по внутриполитическим каналам, чтобы вернуться в Беларусь. У меня нет никаких намерений просить политического убежища ни в Польше, ни в другой стране Евросоюза", - заявил Латушко РИА Новости по телефону.

Он затруднился назвать дату своего возвращения: «Давайте ответ на этот вопрос оставим на немного более позднее время. После того как будут завершены визиты. Я думаю, в ближайшее время вы узнаете о тех планах, которые у меня есть".

Также Павел Латушко рассказал, что Координационный совет не оставляет попыток установить контакт с представителями руководства РФ. "Мы заинтересованы в таком диалоге с РФ... Мы продолжаем наши попытки установления таких контактов", - сказал он. Латушко выразил уверенность, что в самое ближайшее время власть в Беларуси поменяется. «Поэтому это отвечает интересам России - установить диалог именно с большинством белорусского общества. Помимо власти, которая завершает свою миссию", - пояснил политик.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль может только приветствовать желание оппозиционеров Беларуси развивать отношения с РФ, но не видели единой позиции от них на этот счет. Латушко заявлял РИА Новости, что совет оппозиции готов к контактам с Россией "на любом уровне". Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявлял, что руководству России пока ни к чему встречаться с представителями Координационного совета.