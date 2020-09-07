Выборы и все, что было после. Фотоистория августа Onliner

Источник материала: Onliner

В конце каждого месяца мы публикуем фото месяца, чтобы вы не забывали. В большинстве случаев это яркие приятные моменты. Август 2020-го поставил новые правила жизни и отношения к происходящему. Каждый день наши фотографы были рядом, заткнув эмоции профессиональным фильтром из самой колючей проволоки.

Все начиналось в деревне, и было очень весело. Спокойствия и терпения хватило на несколько часов.



Максим Тарналицкий. Мужчина поет песню Михаила Круга «Приходите в мой дом» на сельском избирательном участке. 11:28, 9 августа 2020 года, деревня Литва, Столбцовский район



Влад Борисевич. Александр Лукашенко пришел проголосовать на участок «Дрозды» в БГУФК. 11:05, 9 августа 2020 года



Максим Тарналицкий. Светлана Тихановская во время голосования на избирательном участке в средней школе №137. 14:35, 9 августа 2020 года, улица Калиновского, Минск



Александр Ружечка. Проспект Победителей, 5. Сотрудники силовых ведомств не пускают людей вдоль проспекта Победителей, 22:23, 9 августа



Александр Ружечка. Проспект Победителей, 5. Молодой человек показывает рану сотруднику скорой помощи. 22:36, 9 августа



Максим Тарналицкий. Массовыми столкновениями завершились выборы в белорусской столице. Дополнительная спецтехника, милиция и внутренние войска появилась в городе еще задолго до их окончания. Сотрудники ОМОНа задерживают протестующего. 22:39, 9 августа 2020 года, проспект Машерова, Минск



Максим Тарналицкий. Бойцы внутренних войск держат протестующего. 22:42, 9 августа 2020 года, проспект Машерова, Минск



Максим Тарналицкий. Люди обступили автозак и требуют, чтобы военные отпустили задержанного, на что боец внутренних войск отвечает, что отпустил его и уже вызвал скорую помощь. 22:43, 9 августа 2020 года, проспект Машерова, Минск



Максим Тарналицкий. В толпу протестующих летят светошумовые гранаты. 22:49, 9 августа 2020 года, проспект Машерова, Минск



Максим Тарналицкий. Строй сотрудников ОМОНа. 22:52, 9 августа 2020 года, проспект Машерова, Минск



Максим Тарналицкий. Боец ОМОНа смотрит на толпу протестующих. Некоторые демонстранты поднимают руки с разжатыми ладонями вверх в знак того, что они безоружные, некоторые садятся на асфальт с заведенными за голову руками. 23:00, 9 августа 2020 года, проспект Машерова, Минск



Максим Тарналицкий. Бойцы ОМОНа и внутренних войск у стелы « Минск — город-герой». 23:03, 9 августа 2020 года, проспект Машерова, Минск



Максим Тарналицкий. Женщина проходит на пешеходный переход через цепь силовиков со щитами. 23:04, 9 августа 2020 года, проспект Машерова, Минск



Максим Тарналицкий. Внутренние войска перекрыли проспект Победителей в сторону центра города. 23:04, 9 августа 2020 года, Минск



Александр Ружечка. Путепровод на проспекте Победителей. Бойцы внутренних войск бегут со щитами для перекрытия проспекта Победителей. 23:10, 9 августа



Максим Тарналицкий. Сотрудники ОМОНа со спецсредствами. 23:12, 9 августа 2020 года, проспект Машерова, Минск



Максим Тарналицкий. Протестующие зажгли фонарики. 23:23, 9 августа 2020 года, проспект Машерова, Минск



Александр Ружечка. Проспект Победителей, 3. Бойцы внутренних войск со щитами перекрыли проспект Победителей. 23:25, 9 августа



Александр Ружечка. Проспект Победителей, 3. Силовики с ружьями во время перекрытия проспекта Победителей. 23:26, 9 августа



Александр Ружечка. Проспект Победителей, 3. Силовики задерживают мужчину во время перекрытия проспекта Победителей. 23:26, 9 августа



Влад Борисевич. Сотрудники ГАИ жестко задерживают водителя и пассажиров автомобиля, еще одному молодому человеку удалось убежать. 02:13, 10 августа



Влад Борисевич. Люди спасаются от наступающего ОМОНа за ТЦ Galleria Minsk. 20:57, 10 августа



Максим Тарналицкий. Демонстранты перекрыли «Пушкинскую». 21:50, 10 августа, улица Кальварийская, Минск



Максим Тарналицкий. Импровизированная баррикада из цветочных клумб. 22:27, 10 августа, проспект Пушкина, Минск



Максим Тарналицкий. Момент силового разгона демонстрантов на «Пушкинской». Силовики использовали светошумовые гранаты и резиновые пули. На фото видно пострадавших, лежащих на асфальте, бойцов спецподразделения и медиков-волонтеров. 22:33, 10 августа, улица Кальварийская, Минск



Влад Борисевич. Спецподразделение внутренних войск МВД заняло перекресток возле ст. м. «Пушкинская», одного из очагов массового сопротивления. 00:58, 11 августа



Влад Борисевич. ОМОН и водомет полностью перекрыли ул. Притыцкого перед пересечением c ул. Глебки после убийства 34-летнего Александра Тарайковского. 01:21, 11 августа



Максим Тарналицкий. Ночью стало известно, что во время разгона протестующих на «Пушкинской» погиб 34-летний минчанин Александр Тарайковский. Утром жители города понесли цветы на место гибели молодого человека, где к тому времени еще осталось неубранным пятно крови у входа в вестибюль станции метро. 12:32, 11 августа, проспект Пушкина, Минск



Александр Ружечка. Силовики задерживают людей, которые пришли почтить память погибшего возле метро «Пушкинская» Александра Тарайковского, 20:04, 11 августа



Александр Ружечка. Метро «Пушкинская». Инвалид на коляске проезжает мимо силовиков, которые стоят у выхода из метро недалеко от места гибели Александра Тарайковского. 20:39, 11 августа