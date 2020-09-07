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Ридли Скотт подтвердил работу над новым «Чужим»

07.09.2020 17:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В интервью Forbes Ридли Скотт подтвердил работу над новым фильмом из киновселенной, объединяющей «Чужих». Правда, пока проект находится на ранней стадии разработки — в голове самого режиссера. По словам Скотта, вряд ли новый фильм станет очередным приквелом, затронув темы, поднятые в «Прометее» 2012 года и «Завете» 2017 года.

Режиссер витиевато ответил на вопрос об истории, которую он готов рассказать, назвав его «фундаментальным» и потому непростым. Окончательное решение о том, «выдохлись ли фейсхаггеры и грудоломы», видимо, будет принято позже.

Пока можно лишь гадать о сроках рождения нового ксеноморфа. О том, что Ридли Скотт не собирается прощаться с инопланетными тварями, он говорит с момента выхода фильма «Чужой: Завет». Напомним, первый фильм франшизы вышел в 1979 году — более 40 лет назад.

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В интервью Forbes Ридли Скотт подтвердил работу над новым фильмом из киновселенной, объединяющей «Чужих». Правда, пока проект находится на ранней стадии разработки —...
 
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