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Ридли Скотт подтвердил работу над новым «Чужим»
Источник материала: Onliner
В интервью Forbes Ридли Скотт
Режиссер витиевато ответил на вопрос об истории, которую он готов рассказать, назвав его «фундаментальным» и потому непростым. Окончательное решение о том, «выдохлись ли фейсхаггеры и грудоломы», видимо, будет принято позже.
Пока можно лишь гадать о сроках рождения нового ксеноморфа. О том, что Ридли Скотт не собирается прощаться с инопланетными тварями, он говорит с момента выхода фильма «Чужой: Завет». Напомним, первый фильм франшизы вышел в 1979 году — более 40 лет назад.
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В интервью Forbes Ридли Скотт подтвердил работу над новым фильмом из киновселенной, объединяющей «Чужих». Правда, пока проект находится на ранней стадии разработки —...
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