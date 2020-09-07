Мининформ Беларуси в любой момент может заблокировать tut.by

Источник материала: АФН

Министерство информации Беларуси 7 сентября вынесло письменное предупреждение порталу tut.by, что стало вторым предупреждением за год.

Суть не в том, что какую ошибку или неточность допустило издание, а в том, что теперь Мининформ согласно закону о СМИ в любой момент может заблокировать работу сайта.

«Предыдущее предупреждение tut.by получил ровно месяц назад — 7 августа. В соответствии с Законом о СМИ, в случае вынесения владельцу сетевого издания двух и более письменных предупреждений в течение года доступ к сетевому изданию может быть ограничен. Решение об этом принимает Мининформ», - разъяснил портал.

Повод для принятия подобного решения в стране для народа может быть любой – даже такой, который редакция сможет обжаловать и выиграть процесс в суде. Только на это время сайт будет заблокирован на территории Беларуси.