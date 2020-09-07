"Фильм украли". "Купалу" выложили в сеть, на "Беларусьфильме" в растерянности

Премьеру ранее переносили, а публичный показ был запланирован на ноябрь 2020 года. На киностудии «Беларусьфильм» не знают, как видео попало в сеть.





Беларусь головного мозга » с подписью «Национальная кинопремьера фильма „КУПАЛА“ на канале». Видео выложили в канал «» с подписью «Национальная кинопремьера фильма „КУПАЛА“ на канале».





«Купала» — художественный фильм про жизнь и творчество белорусского классика Янки Купалы. Картина снята на киностудии «Беларусьфильм» при поддержке Министерства культуры Беларуси, режиссер фильма — Владимир Янковский. Фильм уже назвали самым масштабным проектом 2019 года, премьеру готовили на ноябрь 2020 года.





«Пока премьеры фильма не будет. По поводу появления фильма в Telegram — мы подали на разбирательства во все вышестоящие органы республики», — рассказала Hrodna.life Ирина Филипова, начальница производственного отдела киностудии «Беларусьфильм».





«У нас украли фильм. Мы пригласили сюда МВД и ведем расследование ситуации», — добавила она. Окончательная ли версия фильма попала в сеть, или неполная, в студии пока сказать не могут, так как начато разбирательство. «Хотим сейчас выяснить, кто это сделал». Официальное заявление правообладателей будет позже.





Премьера в Беларуси должна была состояться на международном кинофестивале «Лістапад». «Наверное, она и пройдет там», — сказала Ирина Филипова.





Кинокритик Тарас Тарналицкий смотрел фильм еще в феврале 2020 года. Картину ему показал Владимир Янковский. Тарналицкий уверен, что речь не идет об итоговой версии фильма, пишет TUT.BY.





— Это черновая версия. Мы смотрели итоговую, которую видели и одобрили белорусские чиновники. Скорее всего, в Сеть попала версия на стадии монтажа. На ней нет цветокора и графики. Фильм можно смотреть, сюжет понятен. Но картина не будет настолько красивой, как в итоговой версии.





По мнению Тарналицкого, решение выложить фильм — «прямое вредительство».





— Существует нормальный процесс дистрибуции картины. Она должна пройти по фестивалям, а затем ее можно будет увидеть в Сети или в кинотеатрах. «Янку Купалу» должны были показать в этом году. Как я понимаю, на фестивале «Лістапад» и на других зарубежных фестивалях. Ни о какой отмене или переносе премьеры речи не шло, поэтому зачем выкладывать сейчас — не совсем понятно.





Тарналицкий считает, что из-за этого картина может потерять часть зрителей.





— Люди, которые посмотрят «Янку Купалу» в Сети, вряд ли пойдут в кинотеатры или на фестивальные показы.





Кроме того, появление пиратской версии может помешать продвижению картины на фестивалях.





— Это не отменяет участие, но вызывает дополнительные проблемы. Все зависит от того, узнают ли об этом люди, которые отбирают картины для показов. Разумеется, усилиями отдела маркетинга можно будет удалить это видео с пиратских сайтов и торрентов. Но в телеграме вряд ли — каналы-то анонимные.





До этого показ уже переносили. Сначала он планировался на День белорусского кино — 17 декабря в 2019 года, но был отложен, так как спецэффекты были не готовы. Сырую версию решили не показывать зрителю. Проект оброс слухами и скандалами: о переносе показа, чтобы не злить российскую политическую элиту, о личной приемке фильма Александром Лукашенко, и так далее.





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