Навального вывели из медицинской комы в берлинской клинике

Состояние политика Алексея Навального улучшилось, его вывели из медицинской комы, он начал реагировать на речь, сообщает клиника «Шарите».

Оппозиционера отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. При этом в клинике отметили, что пока рано оценивать долгосрочные последствия отравления Навального, передает РБК .

Навальный находился в коме с 20 августа. Ему стало плохо при перелете из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске и политика отвезли в местную больницу, где он впал в кому. Спустя два дня Навального транспортировали в Берлин, где его положили в клинику «Шарите».