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Навального вывели из медицинской комы в берлинской клинике

07.09.2020 17:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Состояние политика Алексея Навального улучшилось, его вывели из медицинской комы, он начал реагировать на речь, сообщает клиника «Шарите».

Оппозиционера отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. При этом в клинике отметили, что пока рано оценивать долгосрочные последствия отравления Навального, передает РБК.

Навальный находился в коме с 20 августа. Ему стало плохо при перелете из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске и политика отвезли в местную больницу, где он впал в кому. Спустя два дня Навального транспортировали в Берлин, где его положили в клинику «Шарите».

 
 
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Состояние политика Алексея Навального улучшилось, его вывели из медицинской комы, он начал реагировать на речь, сообщает клиника «Шарите».
 
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