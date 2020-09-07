В Минске из-за аварии возможно ухудшение качества воды

Ухудшение качества воды возможно в некоторых домах Минска из-за аварий на сети. Такая информация размещена на сайте «Минскводоканала».

«Минскводоканал» проинформировал о возможном ухудшении качества воды в ближайшие двое суток в жилом доме №69 на пр. Газеты «Звязда» и детском саду на пр. Газеты «Звязда», 71. Вчера там не было воды, сегодня повреждение устранено.

Также вчера оставалось без воды административное здание по ул.Сторожовская, 10. «Минскводоканал» предупредил о возможном снижении давления и ухудшении качества водоснабжения в квартале ул. Сторожовская, ул. Коммунистическая, ул. Киселева, пр. Машерова, ул. Кропоткина, ул. Старовиленская, ул. М.Богдановича.

Предупреждение о возможном ухудшении качества воды в связи с авариями касается 40 частных домов (30 — в деревне Дворицкая Слобода, 10 — в деревне Климовичи Минского района), дома №107 по ул.Слободская.

Кроме того, сегодня остался без воды жилой дом №8 на ул. Почтовой. Туда направлена автоцистерна с питьевой водой. Повреждение локализовано.