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16-летняя гонщица установила мировой рекорд по автослалому

07.09.2020 17:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американская гонщица Хло Чамберс, которой недавно исполнилось 16 лет, установила мировой рекорд по автомобильному слалому. Достижение, видеоролик с которым разместили в YouTube, было официально зафиксировано Книгой рекордов Гиннесса, пишет Autonews.

Спортсменка, профессионально занимающаяся картингом, управляла родстером Porsche 718 Spyder. Она проехала в скоростном маневрировании трассу с 51 конусом, расположенным на расстоянии 15 метров друг от друга, за 47,45 секунды. Это на 0,3 секунды быстрее предыдущего достижения, установленного в 2019 году китайским гонщиком Цзя Цяном за рулем купе Chevrolet Camaro RS.

Porsche 718 Spyder оснащается четырехлитровым шестицилиндровым атмосферным мотором, развивающим 420 л. с. и 420 Нм крутящего момента, и шестиступенчатой механической коробкой передач. Родстер способен набирать первую «сотню» за 4,4 секунды, а его максимальная скорость составляет 301 км/ч.

 
 
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Американская спортсменка Хло Чамберс проехала в скоростном маневрировании трассу с 51 конусом за 47,45 секунды.
 
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