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«Эскиз переводится на стену ночью». Как студенты БНТУ создают муралы на зданиях Минска
Источник материала: СТВ
Минск за последние годы превратился в галерею под открытым небом. Яркие муралы сегодня украшают не только центр, но и «спальники», рассказали в программе «
А началось все в эпоху авангарда, когда в 20-е – 30-е годы прошлого века мексиканские художники Диего Ривера и Давид Сикейрос бросили вызов строгой серой архитектуре и «зажгли» стены. Писать холсты на высотках стали по всему миру.
Эстафету переняли и студенты БНТУ. Будущие архитекторы взялись за родную альма-матер.
Анна Зенько, студентка 6-го курса архитектурного факультета БНТУ:
Так, студенты могут вспоминать о своей малой родине, приезжая в наш университет. Мы пытались все стилизовать, сделать в одной цветовой гамме. А зеленый – фирменный цвет БНТУ.
Младшие курсы тянутся за старшими. Работают сплоченной командой и стараются сделать каждый объект неповторимым. Так, в политехническом колледже БНТУ изображение с герба «снизошло» в интерьер и преобразило все вокруг. К слову, все линии ребята вычерчивали вручную.
В 15-м общежитии, где под одной крышей живут будущие строители, роспись была не менее кропотливой. Правда, воссоздать большую стройку помог уже проектор. За этим новым городом – вдохновение и стремление к передовым технологиям.
Анна Зенько:
Можно было бы нарисовать изображения на спортивную тематику. Мне кажется, что молодежь может предложить свои идеи по оформлению новых станций метро.
Кстати, подземку в музей с удовольствием превращают студенты в Европе. Идея хороша. Колесит креативный бэнд и по городам Беларуси. Более того, уже начинают появляться заказы.
Так, на фасаде 3-й школы в Осиповичах выросли горы.
За ними – стремление к вершине и ставка на экологию. В каждую работу урбанисты вкладывают душу и особую философию.
Мария Анкудович, студентка 4-го курса архитектурного факультета БНТУ:
Мы расписывали несколько стен в Зубренке. Одна была посвящена символам Беларуси – зубрам, другая – с изображением девочки и набережной.
Даже до того, как все было завершено, дети проходили мимо нас и кричали, что им очень нравится. Было приятно.
Нести добро и свет, что ни говори, – главное в искусстве. У стен медицинского центра реабилитации в Городище студенты выразили свою поддержку пациентам через образы славянских богов.
Жива и Ярило олицетворяют силу, любовь и защиту. Автор замечательного эскиза – Надежда Боровская.
Армен Сардаров, декан архитектурного факультета БНТУ:
Студотряд мечтает оживить советские панельки и придать динамики спальным районам, чтобы каждое утро у минчан начиналось с улыбки.
Анна Зенько:
Мария Анкудович:
Вместе с новым поколением архитекторов определенно вырастет и новый Минск. Яркий, прогрессивный, особенный.
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Минск за последние годы превратился в галерею под открытым небом. Яркие муралы сегодня украшают не только центр, но и «спальники», рассказали в программе «Минск и...
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