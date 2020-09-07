|
Пожары в Калифорнии: более 200 человек эвакуировали из палаточного лагеря
07.09.2020 17:57 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Более 200 отдыхающих эвакуировали на военном вертолете из палаточного лагеря в Национальном лесу Сьерра в штате Калифорния.
В штате бушует пожар "Крик". Губернатор Гейвин Ньюс в воскресенье объявил чрезвычайное положение в пяти округах – Фресно, Мадера, Марипоса, Сан-Бернандино и Сан-Диего. Пожар начался в пятницу вечером и быстро распространился из-за жаркой и сухой погоды. Огонь поставил под угрозу тысячи построек. Причина возгорания пока не установлена.
Людей из палаточного лагеря пришлось спасать после того, как огонь перегородил единственную дорогу, ведущую к популярному месту отдыха. Около 20 человек получили ранения – от переломов до ожогов.
C возгоранием борются около 450 пожарных, задействована авиация.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Люди оказались заперты в огненной ловушке из-за природного пожара. С воскресенья чрезвычайное положение объявлено в пяти округах штата.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)