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Пожары в Калифорнии: более 200 человек эвакуировали из палаточного лагеря

07.09.2020 17:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Более 200 отдыхающих эвакуировали на военном вертолете из палаточного лагеря в Национальном лесу Сьерра в штате Калифорния.

В штате бушует пожар "Крик". Губернатор Гейвин Ньюс в воскресенье объявил чрезвычайное положение в пяти округах – Фресно, Мадера, Марипоса, Сан-Бернандино и Сан-Диего. Пожар начался в пятницу вечером и быстро распространился из-за жаркой и сухой погоды. Огонь поставил под угрозу тысячи построек. Причина возгорания пока не установлена.

Людей из палаточного лагеря пришлось спасать после того, как огонь перегородил единственную дорогу, ведущую к популярному месту отдыха. Около 20 человек получили ранения – от переломов до ожогов.

C возгоранием борются около 450 пожарных, задействована авиация.

 
 
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Люди оказались заперты в огненной ловушке из-за природного пожара. С воскресенья чрезвычайное положение объявлено в пяти округах штата.
 
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