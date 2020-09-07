Пожары в Калифорнии: более 200 человек эвакуировали из палаточного лагеря

Источник материала: Sputnik Беларусь

Более 200 отдыхающих эвакуировали на военном вертолете из палаточного лагеря в Национальном лесу Сьерра в штате Калифорния.

В штате бушует пожар "Крик". Губернатор Гейвин Ньюс в воскресенье объявил чрезвычайное положение в пяти округах – Фресно, Мадера, Марипоса, Сан-Бернандино и Сан-Диего. Пожар начался в пятницу вечером и быстро распространился из-за жаркой и сухой погоды. Огонь поставил под угрозу тысячи построек. Причина возгорания пока не установлена.

Людей из палаточного лагеря пришлось спасать после того, как огонь перегородил единственную дорогу, ведущую к популярному месту отдыха. Около 20 человек получили ранения – от переломов до ожогов.

C возгоранием борются около 450 пожарных, задействована авиация.