ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ремонт на площади Богушевича будут делать по ночам

07.09.2020 17:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 сен – Sputnik. Ремонт на площади Богушевича в Минске будут проводить по ночам, сообщил Мингорисполком в своем Telegram-канале.

© Sputnik / Виктор Толочко
Чтобы не стоять в пробке: ГАИ советует объезжать площадь Богушевича

Такое распоряжение дал новый мэр Минска Владимир Кухарев, который был назначен на прошлой неделе во время оперативного совещания с руководителями структурных подразделений города.

"Сегодня у нас достаточно ресурсов, чтобы проводить строительные или ремонтные работы на главных магистралях города, не доставляя лишних неудобств участникам дорожного движения. Останавливать город по причине ремонта никто не будет. Все работы должны проводиться ночью", - сказал градоначальник.

Ремонтные работы на площади Богушевича проводятся со 2 сентября. Вскоре здесь откроют одноименную станцию метро. Из-за ремонта на этом участке дороги было закрыто транспортное движение, а городской транспорт изменил маршрут движения.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такое указание дал новый мэр Минска Владимир Кухарев, чтобы избавить жителей города от лишних неудобств.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мининформ Беларуси в любой момент может заблокировать tut.by
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.09.2020
Mir24.TV Belarus
07.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика