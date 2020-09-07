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Ремонт на площади Богушевича будут делать по ночам
07.09.2020 17:57 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 сен – Sputnik. Ремонт на площади Богушевича в Минске будут проводить по ночам, сообщил Мингорисполком в своем Telegram-канале.
© Sputnik / Виктор Толочко
Такое распоряжение дал новый мэр Минска Владимир Кухарев, который
"Сегодня у нас достаточно ресурсов, чтобы проводить строительные или ремонтные работы на главных магистралях города, не доставляя лишних неудобств участникам дорожного движения. Останавливать город по причине ремонта никто не будет. Все работы должны проводиться ночью", - сказал градоначальник.
Ремонтные работы на площади Богушевича проводятся со 2 сентября. Вскоре здесь откроют одноименную станцию метро. Из-за ремонта на этом участке дороги было закрыто транспортное движение, а городской транспорт
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Такое указание дал новый мэр Минска Владимир Кухарев, чтобы избавить жителей города от лишних неудобств.
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