Ремонт на площади Богушевича будут делать по ночам

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 сен – Sputnik. Ремонт на площади Богушевича в Минске будут проводить по ночам, сообщил Мингорисполком в своем Telegram-канале.

Такое распоряжение дал новый мэр Минска Владимир Кухарев, который был назначен на прошлой неделе во время оперативного совещания с руководителями структурных подразделений города.

"Сегодня у нас достаточно ресурсов, чтобы проводить строительные или ремонтные работы на главных магистралях города, не доставляя лишних неудобств участникам дорожного движения. Останавливать город по причине ремонта никто не будет. Все работы должны проводиться ночью", - сказал градоначальник.

Ремонтные работы на площади Богушевича проводятся со 2 сентября. Вскоре здесь откроют одноименную станцию метро. Из-за ремонта на этом участке дороги было закрыто транспортное движение, а городской транспорт изменил маршрут движения.