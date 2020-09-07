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Бизнес – всё? 10 беларуских компаний готовы переехать в Латвию, и это только начало

07.09.2020 18:05 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Беларуси идет 30 день протестов против Лукашенко. Очевидно, в таком режиме очень сложно вести бизнес, поэтому новость о том, беларуские компании заинтересовались переездом в Латвию, уже не удивляет. 

Об этом журналистам рассказал Каспарс Рожкалнс, директор Латвийского агентства инвестиций и развития: «Уже сейчас можем сказать, что беларуские компании проявляют интерес к открывающимся в Латвии возможностям. ЛАИР при оперативном сотрудничестве с УДГМ уже организовало несколько визитов в Латвию для представителей беларуских компаний. В общем, было представлено более 100 консультаций <...>

Параллельно [думая о переезде в Латвию] эти компании рассматривают и другие возможности, поэтому оперативные действия имеют решающее значение. Сейчас работаем в тесном сотрудничестве с Управлением по делам гражданства и миграции (УДГМ), Погранохраной, финансовым надзором и другими ведомствами, чтобы подготовить проверенную на практике дорожную карту для бизнесменов, которые примут решение в пользу Латвии», – рассказал Рожкалнс. 

Рожкалнс заявил, что 10 компаний уже «приняли решения о частичном или полном переносе деятельности в Латвию». И это компании из из сферы информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).

Латвия, похоже, реально готова принимать у себя беларуский бизнес. ЛАИР в сотрудничестве с УДГМ и другими учреждениями уже создало специальную команду, которая в экстренном режиме рассматривает заявки на работу от беларуских компаний. А также помогает с переездом: предоставляет стартап-визы или временные виды на жительство для высококвалифицированных специалистов и членов их семей.

 
Теги: Новости
 
 
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В Беларуси идет 30 день протестов против Лукашенко. Очевидно, в таком режиме очень сложно вести бизнес, поэтому новость о том, беларуские компании заинтересовались...
 
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