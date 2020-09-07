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Бизнес – всё? 10 беларуских компаний готовы переехать в Латвию, и это только начало
Источник материала: KYKY>
В Беларуси идет
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Параллельно [думая о переезде в Латвию] эти компании рассматривают и другие возможности, поэтому оперативные действия имеют решающее значение. Сейчас работаем в тесном сотрудничестве с Управлением по делам гражданства и миграции (УДГМ), Погранохраной, финансовым надзором и другими ведомствами, чтобы подготовить проверенную на практике дорожную карту для бизнесменов, которые примут решение в пользу Латвии», – рассказал Рожкалнс.
Рожкалнс заявил, что 10 компаний уже «приняли решения о частичном или полном переносе деятельности в Латвию». И это компании из из сферы информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).
Латвия, похоже, реально готова принимать у себя беларуский бизнес. ЛАИР в сотрудничестве с УДГМ и другими учреждениями уже создало специальную команду, которая в экстренном режиме рассматривает заявки на работу от беларуских компаний. А также помогает с переездом: предоставляет стартап-визы или временные виды на жительство для высококвалифицированных специалистов и членов их семей.
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В Беларуси идет 30 день протестов против Лукашенко. Очевидно, в таком режиме очень сложно вести бизнес, поэтому новость о том, беларуские компании заинтересовались...
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