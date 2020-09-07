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Мужчина и его пятилетний сын погибли в Столбцовском районе в аварии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Столбцовском районе перевернулся легковой автомобиль Renault Logan, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Минчанин, который был за рулем, не справился с управлением. Водитель и его пятилетний сын погибли. Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, а ребенок находился вне детского кресла.
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Новости Беларуси. В Столбцовском районе перевернулся легковой автомобиль Renault Logan, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Минчанин, который был за рулем, не...
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