Дочь Михаила Ефремова была замечена на акции протеста в Минске

Источник материала: Ежедневник

фото: Радио Свобода

Ранее о своей поездке в Беларусь Анна Мария сообщила в Twitter.

Анна Мария приняла участие в митинге в составе колонны ЛГБТ. На плечах у девушки - "радужный" флаг.

Ранее дочь Ефремова призвала не вешать на детей «грехи отцов», сравнив себя с сыном белорусского президента Николаем Лукашенко. «Как человек, который оказался в похожей ситуации, я очень вас прошу, не вешайте грехи родителей на детей. Вы понятия не имеете о том, что происходит в его голове и что происходит в его жизни», — цитирует девушку Газета.r u.

Она добавила, что дети осознают поступки своих родителей, однако не могут повлиять на их решения.

«Мы не можем повлиять на решения взрослых людей, которым на наш голос по большому счету [плевать]», — заключила дочь актера.