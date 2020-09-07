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СМИ: первыми выйдут iPhone 12 и iPhone 12 Pro с диагональю 6,1 дюйма
Источник материала: Onliner
В этом году линейка смартфонов Apple будет состоять из четырех смартфонов с OLED-экранами диагональю от 5,4 до 6,7 дюйма. Тайваньский отраслевой ресурс
За ними спустя какое-то время для покупки станут доступны iPhone 12 с диагональю 5,4 дюйма и iPhone 12 Pro с диагональю 6,7 дюйма. Все из-за задержек с разработкой и производством. Платы для них начали выпускать только во второй половине августа, тогда как для первых — еще в июле.
iPhone 12 Pro в обоих размерах будет отличаться от обычной версии наличием третьей камеры. И большей стоимостью.
Первая партия смартфонов новой линейки Apple, предположительно, будет представлена только 12 октября.
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A13 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
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В этом году линейка смартфонов Apple будет состоять из четырех смартфонов с OLED-экранами диагональю от 5,4 до 6,7 дюйма. Тайваньский отраслевой ресурс DigiTimes на основе...
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