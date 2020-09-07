Сотрудники дали протестующим одеяла, перевезли на другой берег. Потом стало известно, что в Центральное РУВД Минска привезли ту самую смену ОСВОДа.





Дениса Чешуна рассказал TUT.BY, что задержанная смена сейчас находится в ИВС на Окрестина. Всего родственники и друзья знают о шестерых, в столичной милиции же TUT.BY сообщили, что задержано 8 человек. Близкий знакомый семьи начальника спасательной станции ОСВОДрассказал TUT.BY, что задержанная смена сейчас находится в ИВС на Окрестина. Всего родственники и друзья знают о шестерых, в столичной милиции жесообщили, что задержано 8 человек.





— Денис успел позвонить своей жене и рассказать, что 6 человек — пять его подчиненных и его самого, — забирают в РУВД. Везли их в автозаке. Он как начальник должен был решить, кого оставить на ночное дежурство на станции. Оставил двух человек (предположительно, их задержали позже. — Прим. TUT.BY). Всех остальных забрали. Рассказал жене, где оставил ключи и документы.





Родственники поехали сразу к Центральному РУВД, там не говорили, есть они у них или нет. Потом кто-то сказал, что их вроде бы перевезли в ИВС на Окрестина. Мы туда звонили. И в Жодино звонили. Наших осводовцев не было ни в одних списках. Не было информации о них и у волонтеров, которые дежурят на Окрестина.





С утра мы начали снова их искать. Как-то жена Дениса прорвалась в эту будочку, где берут передачи для задержанных, там посмотрели список — оказалось, что всё же все на Окрестина. Мы смогли передать им теплые вещи. Что-то взяли, что-то нет, но уже хорошо, что мы просто знаем, где находятся люди, — говорит друг Дениса.









Пока нет информации, в чем точно обвиняются осводовцы и о том, когда пройдут судебные заседания.





— В действиях указанных граждан имелись признаки состава административного правонарушения. Собственно, за что они и были задержаны, — сообщила TUT.BY ближе к вечеру 7 сентября пресс-секретарь столичной милиции Наталья Ганусевич.





Председатель Минской городской организации ОСВОД Дмитрий Стаселько сообщил TUT.BY, что никакой дополнительной информации о судьбе подчиненных у него нет.









Раньше сестра одного из задержанных спасателей Ивана Юрского Анастасия рассказывала TUT.BY, что по неподтвержденной информации, спасателям вменяют статью за неповиновение.





— Якобы сотрудники ОСВОДа должны были людей передать сотрудникам ОМОНа, а вместо этого отвезли на другой берег, — отмечала Анастасия.





— Когда все это происходило, они же спасали людей, оказывали им первую помощь! Одних перевозили на островок, плыли за другими, — говорит знакомый Дениса Чешуна.





«Спасатели подали руки нам и отвезли на противоположный берег»

TUT.BY удалось найти двоих молодых людей, которые прыгали в Свислочь, спасаясь от задержаний.





Минчанин Михаил говорит, что вчерашние события помнит урывками — видимо, так сказалось шоковое состояние. Он участвовал в минувшее воскресенье в шествии. В какой-то момент оказался в районе Дворца независимости.





— Все было мирно и спокойно, а потом начались задержания. При этом участники к тому времени — было около 18.00 — стали расходиться. Помню, зацепили какого-то парня сначала, а потом на небольшую группу людей двинулись силовики, — говорит молодой человек.





Михаил рассказывает, что точно не помнит, были ли там сотрудники милиции и в форме, — неизвестные в штатском и в масках были точно.





— Прыгнуть в воду было сиюминутным решением. Я увидел, что другой дороги нет. Тут либо так попытаться спастись, либо быть схваченным. До этого на берегу кто-то из тех людей сорвал с меня байку и порвал ее. Я помню, что прыгнул в воду, доплыл примерно до середины реки. Там было две лодки.





Спасатели подали руки нам и отвезли на противоположный берег. Мы начали сушиться. Деньги, кошелек, телефон — все вымокло. Мы стали расходиться. Потом, уже чуть позже, я пошел на площадь искать свои очки, которые потерял в суматохе.





Парень говорит, что в итоге ему помогли вызвать такси, чтобы уехать домой, так как он остался без связи.





Еще один из тех, кто прыгнул в воду в минувшее воскресенье — 26-летний Александр Поплавский. Ранее он рассказывал TUT.BY, что, когда протестующие стали расходиться, начались задержания. Люди в форме двинулись на протестующих, появившись из-за заграждений.





— Спачатку мы сталі ў сцэпку, нас было вельмі мала, чалавек 12. Бачу, што сілавікі рухаюцца на нас са шчытамі. Калі пачалі людзі бегчы — і мы таксама пабеглі. Потым мы заўважылі, што з другога боку — аўтазакі.





Александр говорит, что люди побежали от силовиков в сторону воды. Заметили катер, два человека забежали на него.





— Катэр пачаў адплываць. Нейкі мужчына прыгнуў у ваду — яго выцягвалі. І я таксама прыгнуў, падплыў і мяне таксама выцягнулі. А далей я бачыў, як затрымлівалі тых, хто застаўся. Іх моцна штурхалі. Некаторыя таксама прыгалі ў ваду. У катэры нас было чатыры чалавекі. А ў вадзе я бачыў, можа, чалавек дзевяць — але не здзіўлюся, калі на самой справе іх было болей. Прыгалі, таму што разумелі - інакш затрымаюць.



