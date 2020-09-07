Мининформ подготовил почву для блокировки TUT.BY

25 августа 2020 года на сайте была опубликована статья под названием «Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах».





В указанной статье автором действительно была допущена неумышленная ошибка, а именно: неправильно были указаны размеры премий, которыми руководство Комитета госконтроля и органов финансовых расследований смогут финансово поощрять своих работников, которые принимали «активное участие в выявлении, изобличении, обезвреживании и задержании лиц, совершивших наиболее опасные, имеющие большой общественный резонанс преступления».





Опубликованная информация о том, что размер премии может составлять до 40 тарифных ставок первого разряда, в исключительных случаях — до 80, не соответствует действительности.





Ошибка возникла из-за того, что при подготовке материала редакция упустила тот факт, что в постановление Совмина от 24 декабря 1998 года № 1959, которым регулируются размеры поощрений работников некоторых государственных органов и граждан за активное участие в борьбе с преступностью, в 2015 году внесли изменения.





Тогда размер премии изменили до 9 тарифных ставок первого разряда, в исключительных случаях — до 18.





Когда же в августе этого года правительство внесло в список тех, кто может претендовать на подобное поощрение, также работников Комитета госконтроля и органов финансовых расследований, журналисты ошибочно взяли те размеры премий, которые указаны в постановлении от 24 декабря 1998 года № 1959.





Заметим, что в материал были оперативно внесены изменения, как только в редакции узнали о том, что неверно указали размеры премий. Тем не менее презупреждение было вынесено.





По Закону о СМИ выпуск средства массовой информации может быть приостановлен на срок до трех месяцев решением республиканского органа госуправления, если издание не устранит нарушения, послужившие основанием для вынесения письменного предупреждения либо не доложит об этом в Мининформ.





Срок исполнения, указанный в предупреждении, — 9 сентября.





Предыдущее предупреждение портал получил ровно месяц назад — 7 августа.





В соответствии с Законом о СМИ, в случае вынесения владельцу сетевого издания двух и более письменных предупреждений в течение года доступ к сетевому изданию может быть ограничен. Решение об этом принимает Мининформ.



