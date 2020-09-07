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«Не хватало места, очень хотелось свою комнату». В Радошковичах возвели жилой дом на 40 квартир
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Молодечненском районе ежегодно возводят и сдают в эксплуатацию новые дома. Строительство здесь идет активно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Анастасия Кончиц, корреспондент:
Более половины жилья в нем получили многодетные семьи. Например, у Екатерины Працкевич с мужем трое детей. О собственных квадратных метрах мечтали давно. Теперь раздолье: старший делает уроки, а младшие играют. Мама признается: опыт в ремонте уже есть, поэтому смогут осуществить самые смелые задумки.
Екатерина Працкевич:
Кстати, кроме самого дома здесь сделали яркую детскую площадку. В приоритете – безопасность, поэтому все горки и качели размещены на специальном мягком покрытии. Инфраструктура полностью отвечает требованиям новоселов.
Виктор Неказаков, председатель Радошковичского поселкового исполнительного комитета:
Теперь в очереди на улучшение жилищных условий здесь находятся около 400 человек. В ближайшее время всех их планируют заселить в новые квартиры. С многодетными семьями вопрос практически решен.
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Новости Беларуси. В Молодечненском районе ежегодно возводят и сдают в эксплуатацию новые дома. Строительство здесь идет активно, сообщили в программе «Минщина» на...
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