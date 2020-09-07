ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Не хватало места, очень хотелось свою комнату». В Радошковичах возвели жилой дом на 40 квартир

07.09.2020 18:28 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Молодечненском районе ежегодно возводят и сдают в эксплуатацию новые дома. Строительство здесь идет активно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Последнее новоселье отметили в Радошковичах.

«Не хватало места, очень хотелось свою комнату». В Радошковичах возвели жилой дом на 40 квартир

Анастасия Кончиц, корреспондент:
За последние годы Радошковичи стали уютнее. В прошлом году здесь прошли районные Дожинки, благодаря которым населенный пункт преобразился. Провели масштабную работу по благоустройству. И вот сейчас – сдали новую многоэтажку на сорок квартир.

«Не хватало места, очень хотелось свою комнату». В Радошковичах возвели жилой дом на 40 квартир

Более половины жилья в нем получили многодетные семьи. Например, у Екатерины Працкевич с мужем трое детей. О собственных квадратных метрах мечтали давно. Теперь раздолье: старший делает уроки, а младшие играют. Мама признается: опыт в ремонте уже есть, поэтому смогут осуществить самые смелые задумки.

«Не хватало места, очень хотелось свою комнату». В Радошковичах возвели жилой дом на 40 квартир

Екатерина Працкевич:
Эмоции были, естественно, самые-самые положительные. Дети ждали, наверное, больше, чем я, потому что им не хватало места. Естественно, очень хотелось свою комнату, каждому свое отдельное место. Уже с нетерпением ждут, когда они заедут. Планируем к Новому году, а там как получится. Все рады, все ждут скорейшего заселения.

«Не хватало места, очень хотелось свою комнату». В Радошковичах возвели жилой дом на 40 квартир

Кстати, кроме самого дома здесь сделали яркую детскую площадку. В приоритете – безопасность, поэтому все горки и качели размещены на специальном мягком покрытии. Инфраструктура полностью отвечает требованиям новоселов.

«Не хватало места, очень хотелось свою комнату». В Радошковичах возвели жилой дом на 40 квартир

Виктор Неказаков, председатель Радошковичского поселкового исполнительного комитета:
Рядом с этим домом было произведено благоустройство территории. Рядом находится музыкальная школа, средняя школа нашего поселка. Рядом находятся большие сетевые магазины. То есть проблем, скажем, с доступностью каких-то видов услуг для населения не существует. Здесь все в шаговой доступности.

«Не хватало места, очень хотелось свою комнату». В Радошковичах возвели жилой дом на 40 квартир

Теперь в очереди на улучшение жилищных условий здесь находятся около 400 человек. В ближайшее время всех их планируют заселить в новые квартиры. С многодетными семьями вопрос практически решен. 

Люди в материале: Анастасия Кончиц, Екатерина Працкевич, Виктор Неказаков

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Молодечненском районе ежегодно возводят и сдают в эксплуатацию новые дома. Строительство здесь идет активно, сообщили в программе «Минщина» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Массовых гуляний не будет. Как в Минске собираются провести День города
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.09.2020
Mir24.TV Belarus
07.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика