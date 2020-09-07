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Массовых гуляний не будет. Как в Минске собираются провести День города

07.09.2020 18:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минск в выходные, 12-13 сентября, отметит день рождения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Массовых гуляний не будет. Как в Минске собираются провести День города

К 953-летию город примеряет яркий наряд. Баннерами, флагами и пилонами украшают центральные улицы и проспекты. Традиционно символичные инсталляции установили у Дворца спорта, Ратуши и стелы «Минск – город-герой».

Массовых гуляний не будет. Как в Минске собираются провести День города

День рождения Минска в 2020 году отметят без массовых гуляний. Решение принято в связи с эпидемиологической ситуацией. Празднования пройдут отдельно в каждом районе, подготовят десятки тематических мероприятий и выставок.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минск в выходные, 12-13 сентября, отметит день рождения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. К 953-летию город примеряет яркий...
 
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