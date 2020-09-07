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В Минской области спасатели нашли 12 человек, которые заблудились в лесу

07.09.2020 18:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минской области начался сезон сбора грибов, а вместе с ним участились случаи с потерявшимися в лесу людьми, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области спасатели нашли 12 человек, которые заблудились в лесу

С начала сентября сотрудники МЧС провели уже 9 спасательных операций, в результате которых нашли 12 человек.

Специалисты еще раз напоминают простые правила во время похода за грибами: надевать яркую одежду, всегда брать с собой телефон и сообщать родным о месте, запланированном для поисков грибов.

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Новости Беларуси. В Минской области начался сезон сбора грибов, а вместе с ним участились случаи с потерявшимися в лесу людьми, сообщили в программе «Минщина» на...
 
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