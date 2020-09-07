Адвокаты Колесниковой подали в КГБ и СК уведомления о принятии защиты

В Комитет госбезопасности и Следственный комитет поданы уведомления о принятии защиты Марии Колесниковой, сообщил БелаПАН один из ее адвокатов Илья Салей.

Также он отметил, что новостей о члене президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси (КС) все еще нет. «Ни из одного следственного органа информации о местонахождении Марии пока не поступало», — сказал Салей.

Утром 7 сентября Колесникова была задержана неизвестными в центре Минска и увезена в неизвестном направлении.

Накануне был задержан член Координационного совета Андрей Егоров — известный политолог, директор Центра европейской трансформации. Это произошло днем в районе столичной улицы Чеботарева, где массово задерживали демонстрантов, которые организованно шли в центр города для участия в акции «Марш единства». Информации о местонахождении Егорова до сих пор нет, отмечают в КС.

В понедельник верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что «произвольные аресты и похищения людей по политическим мотивам в Беларуси недопустимы». «Государственные органы должны прекратить запугивать граждан и нарушать собственные законы и международные обязательства», — подчеркнул он.