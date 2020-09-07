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Адвокаты Колесниковой подали в КГБ и СК уведомления о принятии защиты

07.09.2020 18:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Комитет госбезопасности и Следственный комитет поданы уведомления о принятии защиты Марии Колесниковой, сообщил БелаПАН один из ее адвокатов Илья Салей.

Также он отметил, что новостей о члене президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси (КС) все еще нет. «Ни из одного следственного органа информации о местонахождении Марии пока не поступало», — сказал Салей.

Утром 7 сентября Колесникова была задержана неизвестными в центре Минска и увезена в неизвестном направлении.

Накануне был задержан член Координационного совета Андрей Егоров — известный политолог, директор Центра европейской трансформации. Это произошло днем в районе столичной улицы Чеботарева, где массово задерживали демонстрантов, которые организованно шли в центр города для участия в акции «Марш единства». Информации о местонахождении Егорова до сих пор нет, отмечают в КС.

В понедельник верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что «произвольные аресты и похищения людей по политическим мотивам в Беларуси недопустимы». «Государственные органы должны прекратить запугивать граждан и нарушать собственные законы и международные обязательства», — подчеркнул он.

В свою очередь глава МИД Литвы Линас Линкявичюс написал в «Твиттере»: «Вместо того, чтобы вести диалог с народом Беларуси, уходящее руководство цинично пытается устранять их одного за другим. Похищение Марии Колесниковой в центре Минска — это позор. Сталинские методы НКВД применяются в Европе 21-го века. Она должна быть немедленно освобождена».

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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В Комитет госбезопасности и Следственный комитет поданы уведомления о принятии защиты Марии Колесниковой, сообщил БелаПАН один из ее адвокатов Илья Салей.
 
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