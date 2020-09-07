Мининформ вынес второе за год письменное предупреждение порталу tut.by

Министерство информации Беларуси 7 сентября вынесло письменное предупреждение порталу tut.by с формулировкой «за распространение недостоверной информации, которая может причинить вред государственным или общественным интересам», говорится в сообщении портала.

25 августа 2020 года на сайте finance.tut.by была размещена статья «Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах». Как признает портал, автор допустил неумышленную ошибку: неправильно были указаны размеры премий, которыми руководство КГК и органов финансовых расследований сможет поощрять своих работников, которые принимали «активное участие в выявлении, изобличении, обезвреживании и задержании лиц, совершивших наиболее опасные, имеющие большой общественный резонанс преступления».

Опубликованная информация о том, что размер премии может составлять до 40 тарифных ставок первого разряда, в исключительных случаях — до 80, не соответствует действительности. Ошибка возникла из-за того, что при подготовке материала автор упустил тот факт, что в постановление Совмина от 24 декабря 1998 года № 1959, которым регулируются размеры поощрении работников некоторых государственных органов и граждан за активное участие в борьбе с преступностью, в 2015 году внесли изменения. Тогда размер премии изменили до 9 тарифных ставок первого разряда, в исключительных случаях — до 18.

Когда в августе этого года правительство внесло в список тех, кто может претендовать на подобное поощрение, работников КГК и органов финансовых расследований, авторы ошибочно взяли размеры премий, указанные в постановлении от 24 декабря 1998 года № 1959.

«Мы ни в коем случае не хотели исказить информацию и "вызвать негативное восприятие обществом использования бюджетных средств, что может привести к снижению доверия граждан к государственным органам и, тем самым, нанести вред государственным интересам", как посчитали в Комитете государственного контроля, — говорится в сообщении портала. — Приносим извинения за допущенную ошибку в первоначальной версии статьи. В материал оперативно внесены изменения, как только мы узнали о том, что неверно указали размеры премий».

Портал напоминает, что по закону о СМИ выпуск средства массовой информации может быть приостановлен на срок до трех месяцев решением республиканского органа госуправления, если издание не устранит нарушения, послужившие основанием для вынесения письменного предупреждения, либо не доложит об этом в Мининформ. Срок исполнения, указанный в предупреждении, — 9 сентября.

Предыдущее предупреждение tut.by получил ровно месяц назад — 7 августа. В соответствии с законом о СМИ в случае вынесения владельцу сетевого издания двух и более письменных предупреждений в течение года доступ к сетевому изданию может быть ограничен. Решение об этом принимает Мининформ.