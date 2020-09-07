Под Минском, со всеми коммуникациями. На аукцион выставили очередную партию участков

Источник материала: Tut.by

На сентябрьский аукцион выставлено 17 участков в Минском районе, сообщается на сайте Минского городского центра инвестиций и приватизации. Почем стартовая цена наделов и где они расположены — в материале REALTY.TUT.BY.



Изображение используется в качестве иллюстрации. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

На предстоящие торги Горанский сельсовет предложил четыре участка в деревнях Дуличи, Жуки, Карасевщина и агрогородке Чачково. Все населенные пункты находятся в пределах МКАД-2. Наделы по 11−15 соток, из коммуникаций лишь на двух есть электричество. Стартовая цена 6 — 24,5 тысячи рублей.



Изображение: скриншот с сайта rlt.by

Колодищанский сельсовет, участки которого всегда пользуются повышенным спросом, предложил один надел в деревне Глебковичи (17 км от МКАД) и два — в одноименном агрогородке. Стартовая цена за 15 соток с газом и электричеством в Глебковичах — 22 тысячи рублей. В Колодищах за участки чуть меньше площадью, но тоже с электричеством и газом будут стартовать от 35−39 тысяч рублей.



Изображение: скриншот с сайта rlt.by

Крупицкий сельсовет предложил два участка в деревне Столбуновичи, расположенной в 20 км от МКАД (слуцкое направление, трасса Р23). Наделы по 12−15 соток, со всеми коммуникациями — газом, водопроводом и электричеством. Стартовая цена — 15−18 тысяч рублей.



Изображение: скриншот с сайта rlt.by

Острошицко-Городокский сельсовет выставил на торги три участка — в деревнях Буденного, Новоселки и одноименном агрогородке. Эти населенные пункты расположены в пределах 20−25 км от МКАД (витебское направление, трасса М3). Все наделы без коммуникаций. Площадь — 10−14 соток. Стартовая цена — 19,9–35 тысяч рублей.



Изображение: скриншот с сайта rlt.by

Самое дорогое предложение предстоящих торгов — участок в деревне Копиевичи. Она расположена сразу за МКАД, относится к Сеницкому сельсовету. Площадь участка — 15 соток, со всеми коммуникациями. Стартовая цена — 75 тысяч рублей.

Близко к Минску также расположен участок в агрогородке Щомыслица. Стартовая цена надела площадью 8 соток со всеми коммуникациями — 39 тысяч рублей.

Аукцион пройдет 25 сентября 2020 года в 10.00 по адресу: Минск, ул. Чкалова, 5. Документы для участия в торгах нужно подать до 21 сентября включительно.