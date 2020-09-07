ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Минском, со всеми коммуникациями. На аукцион выставили очередную партию участков

07.09.2020 18:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На сентябрьский аукцион выставлено 17 участков в Минском районе, сообщается на сайте Минского городского центра инвестиций и приватизации. Почем стартовая цена наделов и где они расположены — в материале REALTY.TUT.BY.


Изображение используется в качестве иллюстрации. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

На предстоящие торги Горанский сельсовет предложил четыре участка в деревнях Дуличи, Жуки, Карасевщина и агрогородке Чачково. Все населенные пункты находятся в пределах МКАД-2. Наделы по 11−15 соток, из коммуникаций лишь на двух есть электричество. Стартовая цена 6 — 24,5 тысячи рублей.


Изображение: скриншот с сайта rlt.by

Колодищанский сельсовет, участки которого всегда пользуются повышенным спросом, предложил один надел в деревне Глебковичи (17 км от МКАД) и два — в одноименном агрогородке. Стартовая цена за 15 соток с газом и электричеством в Глебковичах — 22 тысячи рублей. В Колодищах за участки чуть меньше площадью, но тоже с электричеством и газом будут стартовать от 35−39 тысяч рублей.


Изображение: скриншот с сайта rlt.by

Крупицкий сельсовет предложил два участка в деревне Столбуновичи, расположенной в 20 км от МКАД (слуцкое направление, трасса Р23). Наделы по 12−15 соток, со всеми коммуникациями — газом, водопроводом и электричеством. Стартовая цена — 15−18 тысяч рублей.


Изображение: скриншот с сайта rlt.by

Острошицко-Городокский сельсовет выставил на торги три участка — в деревнях Буденного, Новоселки и одноименном агрогородке. Эти населенные пункты расположены в пределах 20−25 км от МКАД (витебское направление, трасса М3). Все наделы без коммуникаций. Площадь — 10−14 соток. Стартовая цена — 19,9–35 тысяч рублей.


Изображение: скриншот с сайта rlt.by

Самое дорогое предложение предстоящих торгов — участок в деревне Копиевичи. Она расположена сразу за МКАД, относится к Сеницкому сельсовету. Площадь участка — 15 соток, со всеми коммуникациями. Стартовая цена — 75 тысяч рублей.

Близко к Минску также расположен участок в агрогородке Щомыслица. Стартовая цена надела площадью 8 соток со всеми коммуникациями — 39 тысяч рублей.

Аукцион пройдет 25 сентября 2020 года в 10.00 по адресу: Минск, ул. Чкалова, 5. Документы для участия в торгах нужно подать до 21 сентября включительно.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Узнали, где и почем будут продаваться с аукциона участки в Минском районе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Спасатели от слова "спасать"! Вся смена ОСВОДа, который спасал людей из Свислочи, - на Окрестина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.09.2020
Mir24.TV Belarus
07.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика