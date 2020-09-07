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"Зачем повторять губительные схемы?": Романчук о ситуации в Беларуси

07.09.2020 18:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Общественные волнения и уличные события при всей своей контрпродуктивности являются серьезным поводом к началу диалога на всех уровнях с целью найти оптимальный выход из сложившейся ситуации и решить внутренние проблемы страны. А также с учетом угрозы масштабного экономического кризиса. Об этом и не только в беседе на радио Sputnik рассуждает политик и экономист Ярослав Романчук, который известен самостоятельной позицией по поводу политического и экономического устройства страны. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Фундаментальные библейские истины, одна из которых гласит "не делай ближнему того, чего не желаешь получить сам", являются залогом хорошей, цивилизованной современной жизни. Но сегодня мы видим, как стороны потенциального белорусского диалога пока так и не начали этот процесс. При этом, мы видим совершенно разные примеры, которые свидетельствуют как о порочности представителей общества и власти, так и о человечности, по обеим сторонам конфликта", ― рассуждает собеседник Sputnik.

По мнению эксперта, мы постоянно повторяем губительные схемы, которые мешают нашему планомерному развитию. Исторически мы сначала обожествляем власть, а потом вешаем на нее всех "собак". А потому каждый раз наступаем на одни и те же "грабли".

Программу "Горизонт событий" с участием известного экономиста, политика Ярослава Романчука смотрите на Sputnik Беларусь.

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Теги: Минск
 
 
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