«Говорили о грядущем апокалипсисе». Семья с двумя детьми пропала в Столбцовском районе

Источник материала: Onliner

Все случилось ночью 6 сентября. 36-летние родители Павел Мишук и Светлана Шутько и их сыновья —17-летний Руслан Шутько и 12-летний Ярослав Мишук — ушли из дома в деревне Задворье. Дома они оставили записку: «Уехали путешествовать по большой стране».

— На протяжении нескольких лет семья состояла в сообществе религиозной направленности. В последнее время окружающим говорили «о грядущем апокалипсисе и необходимости ухода в убежище». Активно и в большом количестве покупали консервированные продукты, крупы, бытовую химию, которые в ходе осмотра их дома не обнаружены, — отмечается в сообщении милиции.

Приметы пропавших

Павел Ромуальдович Мишук, на вид 35—40 лет, рост 170—175 см, худощавый, с карими глазами и темно-русыми прямыми волосами, часто курит.

Светлана Иосифовна Шутько, на вид 40 лет, рост 165—170 см, худощавая, кареглазая, светло-русые прямые волосы, татуировка в виде скорпиона на левом предплечье.

Руслан Иосифович Шутько, на вид 16—18 лет, рост около 160 см, худой, кареглазый, с черными прямыми волосами.

Ярослав Павлович Мишук, на вид 12 лет, рост около 150 см, худощавый, голубоглазый, с темно-русыми волосами.

Сотрудники Столбцовского РУВД просят всех, кто владеет хоть какой-то информацией о местонахождении людей на фото, сообщить по номерам: 8 (017) 25-19-15, 8 (029) 840-33-88, 102.