Благоустройство МКАД, «благоприятные условия для инвесторов». Первые инициативы нового председателя Мингорисполкома

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Новый председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поделился своими планами и поставил первоочередные задачи городским чиновникам. Внимания нового главы города удостоится Минская кольцевая автодорога, города-спутники, инвесторы и молодежь.

Строительство

Во главе угла строительной отрасли должны стоять вопросы освоения перспективных территорий, развитие городов-спутников, возведение жилья для многодетных и сокращение очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Инвестиции

Принципиально иного подхода требует глава города в работе с инвесторами. Соответствующим службам дано поручение внести предложения по упрощению порядка и созданию благоприятных условий для реализации инвестпроектов на территории города.

ЖКХ

Касаясь сферы жилищно-коммунального хозяйства, Владимир Кухарев поручил разработать четкий регламент работы по выполнению заявок горожан, поступающих в контакт-центр «115». Документ должен содержать конкретные сроки исполнения по каждой категории обращений.

— Коммунальные службы должны оперативно реагировать на жалобы граждан и выполнять каждую заявку своевременно, а не с переносом сроков. Волокиты в решении проблем людей быть не должно.

Одновременно председатель Мингорисполкома потребовал ускорить работы по благоустройству Минской кольцевой дороги, а также приступить к началу озеленения прилегающих к ней территорий в предстоящий благоприятный период.

Эпидемиологическая ситуация

Ситуацию с обеспечением средствами индивидуальной защиты работников организаций и предприятий возьмут под постоянный контроль. Вместе с тем в Минске состоится осенний сезон сельскохозяйственных ярмарок.

Занятость молодежи

Владимир Кухарев собирается оказать максимальное содействие в профессиональной ориентации и трудоустройстве молодежи в свободное от учебы время.