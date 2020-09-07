Легкоатлетка потребовала от МОК снять запрет на политическую пропаганду





«Томас Бах, я знаю, что вы хотите сохранить Олимпийские игры как место, где царит гармония и основное внимание уделяется исключительно спорту. Вы требуете от атлетов, чтобы они раздвигали границы возможного и стремились к совершенству. Пора и вам сделать то же самое. Вы должны избавиться от правила номер 50 и предложить что-то другое», — заявила Берри.





В 2019 году спортсменка провела акцию протеста на Панамериканских играх. Берри подняла сжатый кулак во время исполнения американского гимна в знак несогласия против насилия и расизма.





«Я протестовала против того, что белые люди указывают темнокожим, что те могут, а чего не могут делать», — отметила Берри.





В соответствии с правилом 50 Олимпийской хартии на олимпийских объектах, в местах проведения соревнований и других олимпийских зонах запрещаются любые демонстрации или пропаганда политического, религиозного или расового характера.







