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В Минске опять могут быть проблемы с водой
Источник материала: Партизан
В некоторых жилых домах Минска возможно ухудшение качества питьевой воды в связи с повреждениями на водопроводной сети, сообщило агентство
6 сентября без воды остались жилой дом №69 и детский сад на пр. Газеты "Звязда". 7 сентября повреждение было локализовано, однако, как отметили представители "Минскводоканала", на этих объектах возможно временное ухудшение качества питьевой воды.
Возможны снижение давления и ухудшение качества подачи воды в квартале на ул. Сторожевской, Коммунистической, Киселева, пр. Машерова, ул. Кропоткина, Старовиленской, Богдановича.
После устранения повреждения в районе дома №61 на ул. Сухаревской также возможно временное ухудшение качества воды в сети, добавили в "Минскводоканале".
Сообщается, что 7 сентября из-за аварии без воды остался также жилой дом №8 на ул. Почтовой. По этому адресу направлена автоцистерна с питьевой водой.
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В некоторых жилых домах Минска возможно ухудшение качества питьевой воды в связи с повреждениями на водопроводной сети, сообщило агентство "Минск-Новости" со...
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