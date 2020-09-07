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В квартиру пропавшего Кравцова пришли с обыском – штаб Бабарико
Источник материала: Партизан
Домой к пропавшему исполнительному секретарю Координационного совета Ивану Кравцову пришли с обыском.
"В квартире Ивана Кравцова департамент финансовых расследований провёл обыск", - сообщили
Кравцов пропал утром в понедельник вместе с двумя другими членами президиума Координационного совета - Марией Колесниковой и Антоном Родненковым. Портал TUT.by со ссылкой на очевидцев сообщил, что "Колесникову утром 7 сентября возле Национального художественного музея неизвестные люди посадили в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении".
В оппозиции предполагают, что их могли задержать силовики.
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Домой к пропавшему исполнительному секретарю Координационного совета Ивану Кравцову пришли с обыском.
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