ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Карбалевич: Чем больше власти будут применять грубую силу, тем большим будет сопротивление

07.09.2020 19:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Политический обозреватель — об итогах воскресных акций, которые прошли в Минске, областных центрах и других городах страны.



По мнению Валерия Карбалевича, «Марш единства» прошел по традиционной схеме в традиционном масштабе.

— Новым стало то, что возрос масштаб репрессий со стороны силовых структур. Брутальные задержания возобновились на этой неделе и сегодня. Власти зажимают гайки и только в одну сторону, но очень осторожно и постепенно, шаг за шагом, — отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» политолог.

На этом фоне прежний масштаб акции говорит о том, что эти репрессии не помогают сбить протестный потенциал, что общество готово к этому и готово продолжать протестовать.

По словам Валерия Карбалевича, подключение к протестам студентов придало новый импульс.

— Я вижу сейчас временное равновесие. Ни одна сторона не может начать решительное наступление, которое бы привело к победе.

Эксперт также прокомментировал столкновения народа с ОМОНом, распыление слезоточивого и перцового газа в Минске.

— Чем больше власти будут применять грубую силу против протестующих, тем больше будут попытки сопротивляться с их стороны. Похожее было первые три дня после выборов. Вполне реальна такая тенденция.

— Традиционным стало отключение мобильного интернета во время проведения акции. В сети пользователи обсуждают, что об ухудшении качества услуг предупреждает только компания A1, которая ссылается на распоряжение  уполномоченных государственных органов.

— В Беларуси не принято клиентов предупреждать об ухудшении качества услуг. Поскольку монополисты, и не скажешь: я перейду к другому. Все под одним колпаком. Это тоже работает на власть, потому что монополизм плохо влияет не только на конкуренцию, но и на политическую свободу.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политический обозреватель — об итогах воскресных акций, которые прошли в Минске, областных центрах и других городах страны.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ремонт на площади Богушевича будут делать по ночам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.09.2020
Mir24.TV Belarus
07.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика