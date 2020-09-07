Карбалевич: Чем больше власти будут применять грубую силу, тем большим будет сопротивление









По мнению Валерия Карбалевича, «Марш единства» прошел по традиционной схеме в традиционном масштабе.





Салідарнасці » политолог. — Новым стало то, что возрос масштаб репрессий со стороны силовых структур. Брутальные задержания возобновились на этой неделе и сегодня. Власти зажимают гайки и только в одну сторону, но очень осторожно и постепенно, шаг за шагом, — отметил в экспресс-комментарии «» политолог.





На этом фоне прежний масштаб акции говорит о том, что эти репрессии не помогают сбить протестный потенциал, что общество готово к этому и готово продолжать протестовать.





По словам Валерия Карбалевича, подключение к протестам студентов придало новый импульс.





— Я вижу сейчас временное равновесие. Ни одна сторона не может начать решительное наступление, которое бы привело к победе.





Эксперт также прокомментировал столкновения народа с ОМОНом, распыление слезоточивого и перцового газа в Минске.





— Чем больше власти будут применять грубую силу против протестующих, тем больше будут попытки сопротивляться с их стороны. Похожее было первые три дня после выборов. Вполне реальна такая тенденция.





— Традиционным стало отключение мобильного интернета во время проведения акции. В сети пользователи обсуждают, что об ухудшении качества услуг предупреждает только компания A1, которая ссылается на распоряжение уполномоченных государственных органов.





— В Беларуси не принято клиентов предупреждать об ухудшении качества услуг. Поскольку монополисты, и не скажешь: я перейду к другому. Все под одним колпаком. Это тоже работает на власть, потому что монополизм плохо влияет не только на конкуренцию, но и на политическую свободу.