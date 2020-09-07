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Белорусский металлопрокатный завод стал партнером команды «Формулы-1»
07.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Миорский металлопрокатный завод стал партнером одной из ведущих команд «Формулы -1». Логотип белорусского предприятия появился на носовой части болидов и одежде техперсонала. В полную силу завод начнет работать уже этой осенью и обещает стать очередным промышленным гигантом Беларуси. Корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко побывала на предприятии.
Прокатный станок разгоняет лист металла до 30 метров в секунду. Это рекордная скорость. Производство автоматизировано. Процесс контролируют в операторской. Дмитрий прошел обучение в России, а теперь оттачивает навыки вместе с канадским специалистом.
«Мне дают команду, и я управляю станком, разгоняю скорость. И смотрю за всеми процессами, которые там происходят», – рассказал оператор поста управления Дмитрий Шамшур.
На заводе сейчас последние «тренировки», то есть пуско-наладочные работы. Основной продукт, который будут выпускать, – это белая жесть. Из нее делают упаковку для консервов, например. Такого оборудования, как здесь, больше нет ни на одном предприятии в мире. Лист могут сделать любой толщины.
«Мы имеем возможность прокатать полосу толщиной в 0,1 миллиметр, что позволяет уже конечному потребителю быть более конкурентоспособным. Для сравнения, это толщина листа А4 бумажного», – подчеркнул глава представительства компании по производству оборудования в Беларуси Максим Дино.
Производство нового для страны продукта важно для экономики. Предприятие позволит полностью отказаться от импорта. Когда завод заработает в полную силу, здесь смогут выпускать до 240 тысяч тонн белой жести.
«Беларусь потребляет незначительную часть. До 30 тысяч тонн в год. Соответственно, вся остальная продукция, которая нами будет изготовлена, должна уйти на экспорт», – отметил генеральный директор предприятия Петр Шимукович.
И даже европейским заводам местное предприятие готово составить конкуренцию. Продвижение бренда выбрали самое скоростное. Миорский завод стал партнером одного из лидеров «Формулы-1». Логотип уже «засветился» на двух болидах на Гран-при Бельгии.
Металлопрокатный завод станет стимулом для развития северного региона страны. В Миорском районе не было крупных предприятий. Теперь здесь смогут работать около 650 человек.
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