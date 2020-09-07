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Гол Лисаковича стал победным для сборной Беларуси в матче с казахстанцами
Источник материала: Навiны
Национальная сборная Беларуси по футболу со счетом 2:1 одержала победу над командой Казахстана в Лиге наций.
Матч второго тура группы 4 лиги С состоялся 7 сентября в Алматы.
Счет в игре открыл на 53-й минуте Максим Бордачев и отпраздновал взятие ворот знаком «виктория». Спустя девять минут соперник сравнял счет усилиями Абата Аймбетова. Победный гол забил на 86-й минуте Виталий Лисакович.
В матче первого тура 4 сентября Беларусь на своем поле проиграла Албании — 0:2, а Казахстан с таким же счетом обыграл Литву. Сегодня Албания принимает Литву.
Следующий матч сборная Беларуси проведет 11 октября в гостях против Литвы. Матч состоится в Вильнюсе.
Турнирное положение в группе 4: Албания — 3 очка (1 игра), Беларусь — 3 (2), Казахстан — 3 (2), Литва — 0 (1).
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Национальная сборная Беларуси по футболу со счетом 2:1 одержала победу над командой Казахстана в Лиге наций. Матч второго тура группы 4 лиги С состоялся 7 сентября в...
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