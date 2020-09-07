ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гол Лисаковича стал победным для сборной Беларуси в матче с казахстанцами

07.09.2020 19:25 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Национальная сборная Беларуси по футболу со счетом 2:1 одержала победу над командой Казахстана в Лиге наций.

Матч второго тура группы 4 лиги С состоялся 7 сентября в Алматы.

Счет в игре открыл на 53-й минуте Максим Бордачев и отпраздновал взятие ворот знаком «виктория». Спустя девять минут соперник сравнял счет усилиями Абата Аймбетова. Победный гол забил на 86-й минуте Виталий Лисакович.

  • БЕЛАРУСЬ: Гутор — Золотов, Мартынович (к), Наумов, Бордачев — Нехайчик (Подстрелов, 80), Эбонг (Хачатурян, 85), Яблонский, Стасевич — Драгун, Скавыш (Лисакович, 56).

В матче первого тура 4 сентября Беларусь на своем поле проиграла Албании — 0:2, а Казахстан с таким же счетом обыграл Литву. Сегодня Албания принимает Литву.

Следующий матч сборная Беларуси проведет 11 октября в гостях против Литвы. Матч состоится в Вильнюсе.

Турнирное положение в группе 4: Албания — 3 очка (1 игра), Беларусь — 3 (2), Казахстан — 3 (2), Литва — 0 (1).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальная сборная Беларуси по футболу со счетом 2:1 одержала победу над командой Казахстана в Лиге наций. Матч второго тура группы 4 лиги С состоялся 7 сентября в...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Говорили о грядущем апокалипсисе». Семья с двумя детьми пропала в Столбцовском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.09.2020
Mir24.TV Belarus
07.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика