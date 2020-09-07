Гол Лисаковича стал победным для сборной Беларуси в матче с казахстанцами

Национальная сборная Беларуси по футболу со счетом 2:1 одержала победу над командой Казахстана в Лиге наций.

Матч второго тура группы 4 лиги С состоялся 7 сентября в Алматы.

Счет в игре открыл на 53-й минуте Максим Бордачев и отпраздновал взятие ворот знаком «виктория». Спустя девять минут соперник сравнял счет усилиями Абата Аймбетова. Победный гол забил на 86-й минуте Виталий Лисакович.

БЕЛАРУСЬ: Гутор — Золотов, Мартынович (к), Наумов, Бордачев — Нехайчик (Подстрелов, 80), Эбонг (Хачатурян, 85), Яблонский, Стасевич — Драгун, Скавыш (Лисакович, 56).

В матче первого тура 4 сентября Беларусь на своем поле проиграла Албании — 0:2, а Казахстан с таким же счетом обыграл Литву. Сегодня Албания принимает Литву.

Следующий матч сборная Беларуси проведет 11 октября в гостях против Литвы. Матч состоится в Вильнюсе.

Турнирное положение в группе 4: Албания — 3 очка (1 игра), Беларусь — 3 (2), Казахстан — 3 (2), Литва — 0 (1).