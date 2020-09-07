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Германия пригрозила Лукашенко новыми санкциями

07.09.2020 19:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Лукашенко должен наконец проявить готовность к диалогу, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью газете Bild am Sonntag.

«Я призываю Лукашенко вести переговоры с оппозицией, организовать новые выборы, прекратить блокирование и разгон мирных демонстраций, уважать права человека и свободу СМИ», — сказал Маас.

Он напомнил, что ЕС не признал официальные результаты президентских выборов в Беларуси и принял решение о санкциях. «Сейчас мы их вводим. Если Лукашенко не отреагирует, последуют новые санкции», — предупредил министр.

Ранее Маас заявил, что Лукашенко должен «признать реальность на улицах своей страны, так же как и реальность в головах людей в этой стране».

19 августа на внеочередной встрече Европейского совета по ситуации в Беларуси главы стран ЕС договорились о введении санкций против тех, кто ответствен за насилие и репрессии в отношении мирных граждан, а также за фальсификацию выборов.

6 сентября министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек сообщил, что санкции будут введены не позднее 21 сентября. «Первоначально в санкционный список входило 20 лиц, ответственных за манипуляции в ходе выборов и применение силы против участников акций протеста. Мы вновь наблюдаем жестокое обращение с мирными демонстрантами, так что данный список в ближайшие дни мы можем расширить», — сказал Петржичек.

 
 
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Лукашенко должен наконец проявить готовность к диалогу, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью газете Bild am Sonntag.
 
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