Германия пригрозила Лукашенко новыми санкциями

Лукашенко должен наконец проявить готовность к диалогу, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью газете Bild am Sonntag.

«Я призываю Лукашенко вести переговоры с оппозицией, организовать новые выборы, прекратить блокирование и разгон мирных демонстраций, уважать права человека и свободу СМИ», — сказал Маас.

Он напомнил, что ЕС не признал официальные результаты президентских выборов в Беларуси и принял решение о санкциях. «Сейчас мы их вводим. Если Лукашенко не отреагирует, последуют новые санкции», — предупредил министр.

Ранее Маас заявил, что Лукашенко должен «признать реальность на улицах своей страны, так же как и реальность в головах людей в этой стране».

19 августа на внеочередной встрече Европейского совета по ситуации в Беларуси главы стран ЕС договорились о введении санкций против тех, кто ответствен за насилие и репрессии в отношении мирных граждан, а также за фальсификацию выборов.