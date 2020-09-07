Латушко: До 85% госслужащих фактически не подчиняются системе госуправления

Около 80-85% государственных служащих в Беларуси сегодня фактически не подчиняются системе госуправления, заявил на пресс-конференции 7 сентября в Варшаве член президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси Павел Латушко. Пресс-конференция транслировалась в эфире телеканала «Белсат».

«Критическая масса в государственном аппарате (здесь я бы очень разочаровал действующую власть) огромна, — уверен Латушко. — 80-85% государственных служащих в Республике Беларусь фактически сегодня не подчиняются системе государственного управления, они находятся в итальянской забастовке. Они фактически приходят на работу с 9:00 до 18:00 и делают вид, что они что-то делают, не инициируя ни программ, ни каких-то проектов, ни изменений законодательства. Только если сверху что-то скажут, тогда нужно более-менее в срок сделать, чтобы тебя не наказали. Но собственной инициативы нет».

По мнению Латушко, сегодняшнее правительство «показывает, что оно не в состоянии предложить обществу антикризисную программу по выходу из сложной экономической ситуации», а если бы было на это способно, то «оно бы никогда не было поддержано действующим президентом, исходящим из принципов социалистического, советского управления государством». Эта программа должна базироваться на «уменьшении социальных расходов, экономии бюджетных расходов», а также мерах по изменению экономики таким образом, чтобы «иностранные инвесторы снова заинтересовались Беларусью, чтобы наши компании с иностранным капиталом не уезжали из Беларуси, что мы видим сейчас, чтобы белорусские компании реинвестировали в экономику Беларуси». Сейчас, по его словам, все эти процессы приостановлены.

«Таким образом, стимул будет экономический, он спровоцирует ситуацию, когда множество людей будет декларировать выход из системы государственного аппарата», — уверен Латушко.

Представитель президиума КС также считает, что госслужащих держат в системе зарплаты и ощущение того, что они «ничего преступного не делали», на их руках нет крови. «Но они будут становиться перед выбором все больше и больше, каждый день — или совершить преступление, или пойти на нарушение законодательства. Вот тогда возникает моральный выбор. И я убежден, что многие из них начнут этот моральный выбор делать в сторону общества», — сказал он.

«Другая ситуация со специальными службами, — признал Латушко. — Конечно, спецслужбы, которые уже совершили преступление, они в безвыходной ситуации, так как смена власти приведет к их ответственности. Но мы также говорим, что около 80% сотрудников правоохранительной системы не совершают преступлений. Они ведут борьбу с реальными уголовными преступлениями, хозяйственными преступлениями, другими правонарушениями».

«Они нужны государству, и мы им об этом говорим: сделайте свой выбор, вы нужны обществу прежде всего. Этот выбор наступит. Ну а те, кто уже совершил преступление, конечно, будут стоять до конца. Может, стоит подумать о какой-то правовой формуле. Есть же такая явка с повинной, тогда можно говорить о наиболее мягких формах ответственности. Но это уже процесс диалога в рамках общества», — подытожил представитель Координационного совета.