Меланома кожи: как ее не пропустить

Источник материала: Tut.by

Меланома является одной из наиболее агрессивных злокачественных опухолей организма, которую многие специалисты называют современной эпидемией. Блог Talon.by напоминает о том, как не пропустить заболевание.



Фото: pixabay.com

На долю меланомы приходится до 80−90% смертельных случаев, связанных с раком кожи. Малая заметность делает опухоль вдвойне опасной — по современным данным, у пожилых пациентов часто диагностируется запущенная стадия меланомы, которая с большой долей вероятности уже дала метастазы в отдаленные органы и ткани. Это значительно ухудшает прогноз лечения — в ряде случаев усилия врачей ограничиваются лишь поддерживающей терапией.

Много лет назад меланома считалась возрастной болезнью и у молодых людей практически не встречалась. К сожалению, теперь все изменилось. Склонность к появлению у пожилых, безусловно, осталась, однако в наши дни выявить меланому у 30-летних пациентов совсем не удивительно. Отчасти это связано с открытостью мира и модой на «здоровый загар».

Основной причиной меланомы кожи является длительное и/или интенсивное воздействие ультрафиолета — как солнечного, так и искусственного (солярии). Открытость мира делает возможными путешествия в солнечные страны, где светлокожим европейцам с фототипами I-III по Фитцпатрику «сгореть» проще простого. Причем несколько раз за поездку.

Что касается «здорового загара», то это слова-антонимы — они стоят рядом, но имеют противоположное значение. С таким же успехом можно говорить «полезный яд»: в отдельных случаях яд действительно может приносить пользу человеку, равно как и загар. Но для абсолютного большинства людей загар полностью вреден, поскольку не дает никаких преимуществ (кроме эстетических), но значительно увеличивает риск меланомы кожи.

Но почему это так, и что с этим можно сделать? Давайте разберемся.

Что еще за опухоль?

Меланомой называют злокачественную опухоль из пигментообразующих клеток — меланоцитов. Подавляющее их большинство залегает в базальном слое эпидермиса, т.е. в самой глубокой части наиболее поверхностного слоя кожи. Под эпидермисом располагается дерма, далее идет подкожно-жировая клетчатка, но здесь меланоцитов нет.

Меланоциты присутствуют не только в коже — некоторая их часть находится в желудочно-кишечном тракте, головном мозге и других органах. Это произошло вследствие закладки органов и тканей во время развития зародыша при беременности. Поэтому меланома может возникать в желудке, кишечнике, глазу, головном мозге и др. Разумеется, такие варианты опухоли встречаются намного реже кожи, но они вполне реальны.

И много людей болеет?

Плохие новости для 97% белорусов — меланома в более чем 20 раз чаще встречается у светлокожих европейцев по сравнению с темнокожими афроамериканцами. Если оценивать усредненный риск заболеваемости меланомой в течение жизни, то для светлокожих людей он находится в районе 2,6% (1 к 38), тогда как для темнокожих — всего 0,1% (1 к 1000), а для выходцев из стран Латинской Америки — 0,6% (1 к 167).

Что касается половой принадлежности, то меланома до 50 лет чаще встречается у женщин, а после 50 лет — у мужчин.

Средний возраст пациентов с диагнозом меланомы составляет 65 лет. Но, как говорилось выше, сегодня эту опухоль можно встретить у пациентов 30 лет и моложе. Фактически, это один из наиболее распространенных видов рака кожи у молодых людей, особенно у молодых женщин.



Фото: unsplash.com

А в чем причина?

Генотип (наследственность) — у 10% пациентов с меланомой отмечен положительный семейный анамнез, т.е. наличие близкого родственника с аналогичной опухолью. В среднем это повышает вероятность меланомы в 2,2 раза.

Фенотип (внешность) — к меланоме склонны люди со светлой кожей (фототип по Фитцпатрику I-III), голубыми глазами, светлыми или рыжими волосами и бледным лицом. Сильная реакция на солнце несет дополнительный риск. Вероятность меланомы растет при наличии веснушек, доброкачественных и/или диспластических невусов, а также при иммуносупрессивных состояниях (после трансплантации органов, у людей с онкологией крови, с ВИЧ/СПИД и др.).

Ультрафиолет — имеет значение ультрафиолет спектров В (UVB) и А (UVA) (подробнее о них можно прочитать здесь ). Поэтому при выборе солнцезащитного средства отдавайте предпочтение UVB+UVA защите.

Солярии — выделены отдельно, поскольку являются настоящими «машинами зла» для кожи. Они не только увеличивают риск появления меланомы, но и вызывают так называемое фотостарение, т.е. ранние возрастные изменения.

Вы можете возразить, мол, я регулярно хочу в солярий и выгляжу прекрасно! В данный момент — наверняка так и есть. Однако кожа является невероятно мстительным органом, который «запоминает» все, что случалось с ним в течение жизни. И в какой-то момент начинает «отдавать» вам накопленные повреждения клеточного ДНК, последствия окислительного стресса и хронического воспаления в виде ранних морщин, сухости и грубости кожи, солнечного лентиго (пигментации) и других неприятных последствий.

Ну, и на сладкое: в 2009 году Международная ассоциация по изучению рака (IARC) отнесла солярии в категорию максимального риска — Группа 1, «Канцерогенные для человека». Систематический обзор показал , что люди, которые пользуются солярием до 35 лет, имеют на 59% больший риск развития меланомы по сравнению с игнорирующими солярии. Причем риск меланомы увеличивается на 20% вне зависимости от возраста первого посещения солярия.

Поэтому решите для себя: вы хотите обладать привлекательностью и здоровьем прямо сейчас или иметь все это также и в дальнейшем?

Диспластический невус — доброкачественное пигментное поражение, своего рода переходная стадия между родинкой и меланомой. У таких пациентов вероятность появления меланомы в течение 10 лет составляет 10,7%. Риск увеличивается пропорционально числу затронутых членов семьи и тяжести их поражений.

Диспластический невус для большинства людей ничем не отличается от обычной родинки, хотя на снимке видна неровная граница и меняющийся цвет.

Низкий социально-экономический статус — имеется в виду не только низкий статус самого пациента, который связан с повышенным риском меланомы. Плохие экономические условия в стране проживания также негативно отражаются на состоянии медицинской помощи, что значительно ухудшает раннюю диагностику меланомы. Это делает уровень онкозаболеваемости ошибочно «приемлемым», хотя на самом деле картина намного печальнее.

Меланома смертельна?



Фото: pixabay.com

Не совсем так — все зависит от вида опухоли и скорости ее обнаружения. Вот наиболее частые из них.

Поверхностно распространяющаяся меланома — самый «популярный» вид, встречающийся в более чем 70% случаев. Обычно возникает на четвертом-пятом десятилетии жизни, хотя сегодня может встречаться и у молодых людей.

Типичный триггер — солнечный свет, поэтому опухоль часто локализуется на верхней трети груди и спины, руках и голенях. Сперва она похожа на небольшой, асимметричный участок с неравномерной окраской. В течение нескольких лет он увеличивается в размерах и меняет свой цвет, после чего прорастает в глубокие слои кожи и формирует метастазы. Но этот финал встречается не всегда: возможна инволюция поверхностно распространяющаейся меланомы, на что указывает ее постепенное побледнение.

Узловая меланома — занимает «почетное» второе место в топе самых частых меланом и одновременно является наиболее агрессивной. Вероятность ее появления около 10−15%, обычные локализации: голова, шея, грудь и спина.

Проявляется небольшим узелком розово-красного или сине-черного цвета; в 5% может не иметь окраски вообще — это так называемая амеланотическая меланома. Незаметность узловой меланомы вместе с ее агрессивным распространением приводит к большому числу запущенных случаев, когда радикально помочь пациенту уже невозможно.

Злокачественное лентиго и лентиго-меланома — само по себе злокачественное лентиго не является меланомой, но его стоит упомянуть из-за тесной связи с данной опухолью.

Злокачественное лентиго представляет собой асимметричные пятна цвета от рыжего до коричневого, которые весьма быстро растут.

Злокачественному лентиго более подвержены возрастные светлокожие люди с фотоповреждениями: например, солнечным лентиго — пятнами коричневого цвета из-за накопления в коже меланина (не путать с возрастными отложениями липофусцина!).

В 30−50% случаев злокачественное лентиго перерождается в лентиго-меланому — довольно крупную опухоль диаметром от 3 до 6 см и более с компактными узелками. Лентиго-меланома долго растет, после чего начинает проникать в глубокие слои кожи — это считается неблагоприятным прогнозом для пациента.

Одномоментное длительное пребывание на солнце является более опасным с точки зрения перерождения лентиго в меланому по сравнению с многократным и непродолжительным. Поэтому не находитесь на активном солнце очень долго и пользуйтесь защитной косметикой.

Акральная лентигиозная меланома — нечастая для светлокожих европейцев опухоль с локализацией на ладонях и стопах. Проявляется зонами коричневого или черного цвета, в том числе под ногтями и на подошвах. Основной триггер такого вида заболевания — ультрафиолет.

Это не все виды меланом, но наиболее частые. Общую информацию по ним блог talon.by собрал в удобной таблице.

Вид меланомы Внешние проявления Признаки злокачественности Злокачественная меланома

(в целом) Пигментированное пятно или папула коричнево-черного,

красного, белого, серого, розового или синего цвета. • Появление синего пигмента

• Быстрое увеличение размера

• Периферический ореол («гало») пигмента

• Изъязвление

• Геморрагия (кровоподтек)

• Локальные сателлитные (дополнительные) узелки Поверхностно распространяющаяся меланома Пигментированный участок с неровным «зубчатым» краем. • Образование узелков

• Изъязвление Узловая меланома Узелок различного цвета с изъязвлением.

Обычно единичное поражение - Лентиго-меланома Большая плоская пестрая бляшка коричнево-черного цвета.

Обычно единичное поражение. • Появление черных пятен или папул

• Уплотнение пораженной области

• Изъязвление

• Образование узелков Акральная лентигиозная меланома Плоское коричневое пятно с неровными краями.

Обычно единичное поражение. • Пестрота пигментации

• Мокнутие (влажная поверхность)

• Образование корочек

Расшифруйте почерк врача

Для большинства людей медицинская кодировка меланом выглядит «китайской грамотой». Это абракадабра из цифр и букв, разобраться в которой бывает непросто. Но мы попробуем.

TNM классификация — основана на трех важнейших характеристиках меланомы: ее строении (T), состоянии регионарных лимфоузлов (N) и распространенности отдаленных метастазов (M).

Строение и другие характеристики первичной опухоли (Т — tumor):

TX — выполнить оценку новообразования невозможно. Обычно используется в случаях, когда сама опухоль присутствует, но ее толщина и распространение в окружающие ткани неизвестны.

T0 — первичной опухоли нет. Отличается от стадии TX тем, что новообразование полностью отсутствует.

Tis — так называемая меланома in situ, которая затрагивает только верхний слой кожи (эпидермис). Она не распространяется в глубокие слои и в целом является одним из наиболее благоприятных для пациента вариантов.

T1 — толщина опухоли до 1 мм, может распространяться до сосочкового и даже сетчатого слоя дермы.

T2 — толщина от 1 до 2 мм.

T3 — толщина от 2 до 4 мм.

T4 — толщина более 4 мм и/или опухоль прорастает в подкожную жировую клетчатку и/или присутствуют «сателлиты» на расстоянии до 2 см от первичного новообразования.

Дополнительные стадии к любой из вышеназванных T:

Стадия «а» — опухоль без изъязвления (например, Т2а).

Стадия «b» — опухоль с изъязвлением (например, Т3b).

Состояние регионарных лимфоузлов (N — nodules):

NX — регионарные, т.е. наиболее близлежащие к опухоли лимфоузлы оценить невозможно.

N0 — метастазы в регионарных лимфоузлах отсутствуют. Отличается от NX тем, что лимфоузлы хорошо оцениваются, но признаков их ракового поражения нет.

N1 — найдены метастазы в 1 лимфоузле.

N2 — найдены метастазы в 2−3 лимфоузлах или меланома растет по направлению к ближайшему лимфатическому узлу.

N3 — найдены метастазы в 4 и более лимфоузлах или меланома дошла до лимфатического узла и проросла в него.

Дополнительные стадии к любой из вышеназванных N:

Стадия «а» — наличие раковых клеток в лимфоузле можно подтвердить только под микроскопом (например, N1а).

Стадия «b» — клетки меланомы в лимфоузле видны невооруженным глазом (например, N3b).

Наличие и особенности отдаленных метастазов (M — metastasis):

MX — метастазы оценить невозможно, хотя они могут присутствовать.

M0 — метастазов абсолютно точно нет.

М1 — метастазы есть:

a — в кожу или подкожную жировую клетчатку или в отдаленные лимфоузлы.

b — в легкие.

c — в другие органы и ткани.

Таким образом, описание «T1aN2aM1c» можно расшифровать как «меланома толщиной до 1 мм с метастазами в 2−3 лимфоузлах или растущая по направлению к ним, с отдаленными метастазами в других органах».

Уровни инвазии меланомы по Кларку — вторая по популярности классификация, которая пересекается с TNM:

I уровень — опухоль находится в пределах эпидермиса, так называемая меланома in situ (эквивалентно стадии Tis).

II уровень — опухоль разрушила базальную мембрану эпидермиса и проросла в сосочковый слой дермы (эквивалентно стадии T1).

III уровень — опухоль заполнила собой сосочковый слой дермы, однако нижележащий сетчатый слой не затронут (также стадия T1).

IV уровень — опухоль проникла в сетчатый слой дермы (эквивалентно T2/Т3).

V уровень — злокачественные клетки наблюдаются в подкожной жировой клетчатке; такая опухоль называется инвазивной меланомой (эквивалентно T4).

Как самому обнаружить меланому?

Правила самостоятельного выявления меланомы были разработаны еще в 80-х годах прошлого века и с тех пор не изменились. Основные шаги представлены ниже, в том числе на рисунках:



Рисунок: blog.talon.by.

Найдите комнату с ярким освещением и большим зеркалом в полный рост, полностью разденьтесь, возьмите компактное ручное зеркало и фен. Осмотрите предплечья и кисти с ладонной (внутренней) стороны. Поднимите руки согласно рисунку и внимательно изучите тыльную (наружную) сторону предплечий и кистей в зеркале. Встаньте ровно перед большим зеркалом и осмотрите свое тело с ног до головы. Повернитесь в указанную позицию и осмотрите свое тело, руки и ноги сбоку. Затем станьте другой стороной и повторите осмотр. Развернитесь к зеркалу спиной и изучите ноги и ягодицы. Теперь возьмите ручное зеркало и в отражении от главного зеркала осмотрите свою спину. Внимательно изучите кожу головы, раздвигая волосы руками или раздувая их феном. Используйте как ручное зеркало, так и отражение от главного зеркала. Сядьте на пуфик или диван и вытяните одну ногу вперед. С помощью ручного зеркала обследуйте ее тыльную (заднюю) и внутреннюю поверхности. Повторите с другой ногой. Внимательно осмотрите ручным зеркалом обе подошвы.

На что следует обращать внимание при самостоятельной диагностике меланомы:



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

A (asymmetry) — наличие асимметрии новообразования.

B (border) — неровные и/или нечеткие края.

С (color) — изменение цвета и/или необычный цвет (голубоватый, белесый и др.).

D (diameter) — диаметр невуса более 6 мм.

E (evolving) — прогрессирование со временем, т.е. опухоль заметно изменилась с момента прошлого осмотра.

Лучший способ лечения меланомы

Если вы заподозрили меланому, немедленно обратитесь к врачу!

Не читайте советы из интернета по быстрому лечению меланомы, не пейте волшебные травы и бады, не начинайте заниматься восточными практиками и не приносите жертвы древнеегипетскому Анубису — просто обратитесь к врачу. Это лучшее и наиболее эффективное, что вы можете сделать.

На счету буквально каждый день, и промедление может обойтись вам очень дорого. Поэтому основное правило лечения меланомы — немедленно обратитесь к врачу.

Как не заболеть меланомой?

Не усердствуйте с пребыванием на солнце! Не следует его полностью избегать, но и «жариться» часами не нужно.

В яркий солнечный день используйте UV-защитную косметику и закрытую одежду с головным убором, находитесь в тени.

Не посещайте солярии, кроме как по медицинским показаниям. В остальных случаях просто забудьте о соляриях, для вас их не существует.

Не травмируйте родинки — если они находятся в местах регулярного трения или других воздействий, проконсультируйтесь с врачом о возможности их удаления.

Регулярно обследуйте свое тело на предмет новых родинок и изменений уже имеющихся. К слову, есть автоматические системы анализа тела, совмещенные с искусственным интеллектом — например, FotoFinder ATBM bodystudio.

Наконец, самое главное правило — при любых подозрительных изменениях обращайтесь только к лечащему врачу. И не медлите с визитом!