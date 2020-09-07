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Меланома кожи: как ее не пропустить
Источник материала: Tut.by
Меланома является одной из наиболее агрессивных злокачественных опухолей организма, которую многие специалисты называют современной эпидемией. Блог
На долю меланомы
Много лет назад меланома считалась возрастной болезнью и у молодых людей практически не встречалась. К сожалению, теперь все изменилось. Склонность к появлению у пожилых, безусловно, осталась, однако в наши дни выявить меланому у 30-летних пациентов совсем не удивительно. Отчасти это связано с открытостью мира и модой на «здоровый загар».
Основной причиной меланомы кожи является длительное и/или интенсивное воздействие ультрафиолета — как солнечного, так и искусственного (солярии). Открытость мира делает возможными путешествия в солнечные страны, где светлокожим европейцам с фототипами I-III по Фитцпатрику «сгореть» проще простого. Причем несколько раз за поездку.
Что касается «здорового загара», то это слова-антонимы — они стоят рядом, но имеют противоположное значение. С таким же успехом можно говорить «полезный яд»: в отдельных случаях яд действительно может приносить пользу человеку, равно как и загар. Но для абсолютного большинства людей загар полностью вреден, поскольку не дает никаких преимуществ (кроме эстетических), но значительно увеличивает риск меланомы кожи.
Но почему это так, и что с этим можно сделать? Давайте разберемся.
Что еще за опухоль?
Меланомой называют злокачественную опухоль из пигментообразующих клеток — меланоцитов. Подавляющее их большинство залегает в базальном слое эпидермиса, т.е. в самой глубокой части наиболее поверхностного слоя кожи. Под эпидермисом располагается дерма, далее идет подкожно-жировая клетчатка, но здесь меланоцитов нет.
Меланоциты присутствуют не только в коже — некоторая их часть находится в желудочно-кишечном тракте, головном мозге и других органах. Это произошло вследствие закладки органов и тканей во время развития зародыша при беременности. Поэтому меланома может возникать в желудке, кишечнике, глазу, головном мозге и др. Разумеется, такие варианты опухоли встречаются намного реже кожи, но они вполне реальны.
И много людей болеет?
Плохие новости для 97% белорусов — меланома в более чем 20 раз чаще встречается у светлокожих европейцев по сравнению с темнокожими афроамериканцами. Если оценивать усредненный риск заболеваемости меланомой в течение жизни, то для светлокожих людей он находится в районе 2,6% (1 к 38), тогда как для темнокожих — всего 0,1% (1 к 1000), а для выходцев из стран Латинской Америки — 0,6% (1 к 167).
Что касается половой принадлежности, то меланома до 50 лет чаще встречается у женщин, а после 50 лет — у мужчин.
Средний возраст пациентов с диагнозом меланомы составляет 65 лет. Но, как говорилось выше, сегодня эту опухоль можно встретить у пациентов 30 лет и моложе. Фактически, это один из наиболее распространенных видов рака кожи у молодых людей, особенно у молодых женщин.
А в чем причина?
Генотип (наследственность) — у 10% пациентов с меланомой отмечен положительный семейный анамнез, т.е. наличие близкого родственника с аналогичной опухолью. В среднем это повышает вероятность меланомы в 2,2 раза.
Фенотип (внешность) — к меланоме склонны люди со светлой кожей (фототип по Фитцпатрику I-III), голубыми глазами, светлыми или рыжими волосами и бледным лицом. Сильная реакция на солнце несет дополнительный риск. Вероятность меланомы растет при наличии веснушек, доброкачественных и/или диспластических невусов, а также при иммуносупрессивных состояниях (после трансплантации органов, у людей с онкологией крови, с ВИЧ/СПИД и др.).
Ультрафиолет — имеет значение ультрафиолет спектров В (UVB) и А (UVA) (подробнее о них можно прочитать
Солярии — выделены отдельно, поскольку являются настоящими «машинами зла» для кожи. Они не только увеличивают риск появления меланомы, но и вызывают так называемое фотостарение, т.е. ранние возрастные изменения.
Вы можете возразить, мол, я регулярно хочу в солярий и выгляжу прекрасно! В данный момент — наверняка так и есть. Однако кожа является невероятно мстительным органом, который «запоминает» все, что случалось с ним в течение жизни. И в какой-то момент начинает «отдавать» вам накопленные повреждения клеточного ДНК, последствия окислительного стресса и хронического воспаления в виде ранних морщин, сухости и грубости кожи, солнечного лентиго (пигментации) и других неприятных последствий.
Ну, и на сладкое: в 2009 году Международная ассоциация по изучению рака (IARC)
Поэтому решите для себя: вы хотите обладать привлекательностью и здоровьем прямо сейчас или иметь все это также и в дальнейшем?
Диспластический невус для большинства людей ничем не отличается от обычной родинки, хотя на снимке видна неровная граница и меняющийся цвет.
Низкий социально-экономический статус — имеется в виду не только низкий статус самого пациента, который
Меланома смертельна?
Не совсем так — все зависит от вида опухоли и скорости ее обнаружения. Вот наиболее частые из них.
Типичный триггер — солнечный свет, поэтому опухоль часто локализуется на верхней трети груди и спины, руках и голенях. Сперва она похожа на небольшой, асимметричный участок с неравномерной окраской. В течение нескольких лет он увеличивается в размерах и меняет свой цвет, после чего прорастает в глубокие слои кожи и формирует метастазы. Но этот финал встречается не всегда: возможна инволюция поверхностно распространяющаейся меланомы, на что указывает ее постепенное побледнение.
Проявляется небольшим узелком розово-красного или сине-черного цвета; в 5% может не иметь окраски вообще — это так называемая амеланотическая меланома. Незаметность узловой меланомы вместе с ее агрессивным распространением приводит к большому числу запущенных случаев, когда радикально помочь пациенту уже невозможно.
Злокачественное лентиго представляет собой асимметричные пятна цвета от рыжего до коричневого, которые весьма быстро растут.
Злокачественному лентиго более подвержены возрастные светлокожие люди с фотоповреждениями: например, солнечным лентиго — пятнами коричневого цвета из-за накопления в коже меланина (не путать с возрастными отложениями липофусцина!).
В 30−50% случаев злокачественное лентиго перерождается в лентиго-меланому — довольно крупную опухоль диаметром от 3 до 6 см и более с компактными узелками. Лентиго-меланома долго растет, после чего начинает проникать в глубокие слои кожи — это считается неблагоприятным прогнозом для пациента.
Одномоментное длительное пребывание на солнце является более опасным с точки зрения перерождения лентиго в меланому по сравнению с многократным и непродолжительным. Поэтому не находитесь на активном солнце очень долго и пользуйтесь защитной косметикой.
Это не все виды меланом, но наиболее частые. Общую информацию по ним блог talon.by собрал в удобной таблице.
Расшифруйте почерк врача
Для большинства людей медицинская кодировка меланом выглядит «китайской грамотой». Это абракадабра из цифр и букв, разобраться в которой бывает непросто. Но мы попробуем.
TNM классификация — основана на трех важнейших характеристиках меланомы: ее строении (T), состоянии регионарных лимфоузлов (N) и распространенности отдаленных метастазов (M).
Строение и другие характеристики первичной опухоли (Т — tumor):
Дополнительные стадии к любой из вышеназванных T:
Состояние регионарных лимфоузлов (N — nodules):
Дополнительные стадии к любой из вышеназванных N:
Наличие и особенности отдаленных метастазов (M — metastasis):
Таким образом, описание «T1aN2aM1c» можно расшифровать как «меланома толщиной до 1 мм с метастазами в 2−3 лимфоузлах или растущая по направлению к ним, с отдаленными метастазами в других органах».
Уровни инвазии меланомы по Кларку — вторая по популярности классификация, которая пересекается с TNM:
Как самому обнаружить меланому?
Правила самостоятельного выявления меланомы были разработаны еще в 80-х годах прошлого века и с тех пор не изменились. Основные шаги представлены ниже, в том числе на рисунках:
На что следует обращать внимание при самостоятельной диагностике меланомы:
A (asymmetry) — наличие асимметрии новообразования.
Лучший способ лечения меланомы
Если вы заподозрили меланому, немедленно обратитесь к врачу!
Не читайте советы из интернета по быстрому лечению меланомы, не пейте волшебные травы и бады, не начинайте заниматься восточными практиками и не приносите жертвы древнеегипетскому Анубису — просто обратитесь к врачу. Это лучшее и наиболее эффективное, что вы можете сделать.
На счету буквально каждый день, и промедление может обойтись вам очень дорого. Поэтому основное правило лечения меланомы — немедленно обратитесь к врачу.
Как не заболеть меланомой?
Не усердствуйте с пребыванием на солнце! Не следует его полностью избегать, но и «жариться» часами не нужно.
В яркий солнечный день используйте UV-защитную косметику и закрытую одежду с головным убором, находитесь в тени.
Не посещайте солярии, кроме как по медицинским показаниям. В остальных случаях просто забудьте о соляриях, для вас их не существует.
Не травмируйте родинки — если они находятся в местах регулярного трения или других воздействий, проконсультируйтесь с врачом о возможности их удаления.
Регулярно обследуйте свое тело на предмет новых родинок и изменений уже имеющихся. К слову, есть автоматические системы анализа тела, совмещенные с искусственным интеллектом — например, FotoFinder ATBM bodystudio.
Наконец, самое главное правило — при любых подозрительных изменениях обращайтесь только к лечащему врачу. И не медлите с визитом!
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Меланома является одной из наиболее агрессивных злокачественных опухолей организма, которую многие специалисты называют современной эпидемией.
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