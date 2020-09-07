Минское «Динамо» играет против «Салавата Юлаева». Онлайн матча

Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» продолжает домашнюю серию игр в Континентальной хоккейной лиги. Сегодня «зубры» примут уфимский «Салават Юлаев».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Пока что минское «Динамо» идет без потерь. После технической победы над «Йокеритом (+:-) подопечные Крэйга Вудкрофта одолели в овертайме «Барыс» (5:4 ОТ).

Нет осечек и «Салавата Юлаева». Уфимская команда одержала две победы и является одним из лидеров Восточной конференции.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.

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