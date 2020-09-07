Джокер Лисакович. Беларусь обыграла Казахстан в Лиге наций

Источник материала: Tut.by

7 сентября на стадионе «Орталык» в Алматы сборная Беларуси обыграла сборную Казахстана в Лиге наций. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу нашей команды.



Неуверенная игра белорусского вратаря чуть не привела к потере очков в Казахстане. Фото: Reuters

Этот матч стал четвертым в истории противостояний национальных команд. Ранее дважды белорусы побеждали, это было еще при Берндте Штанге. И один раз играли вничью.

Напомним, что 4 сентября наша сборная дома проиграла Албании .

Казахстан — Беларусь — 1:2

Алматы. Центральный стадион.

Судья: Г. Круашвили (Грузия).

Казахстан: Покатилов — Марочкин, Малый, Алип — Вороговский, Бейсебеков, Абикен, Суюмбаев — Федин (Куат, 64), Аймбетов (Хижниченко, 72), Ислмхан (к) (Перцух, 81).

Беларусь: Гутор — Золотов, Мартынович (к), Наумов, Бордачев — Нехайчик (Подстрелов, 80), Эбонг (Хачатурян, 85), Яблонский, Стасевич — Драгун, Скавыш (Лисакович, 56).

Голы: 0:1 — Бордачев (53, пас — Стасевич). 1:1 — Аймбетов (62). 1:2 — Лисакович (86).

Предупреждения: Бейсебеков (15), Суюмбаев (40), Эбонг (73).

Первый тайм начался с легкого давления хозяев поля, но белорусы через 15 минут перехватили мяч и стали больше атаковать, нанося удары с дальней дистанции в том числе. Впрочем, в первом тайме голов забито не было.

А вот в начале второго тайма одна из атак нашей сборной привела к взятию ворот. Игорь Стасевич проявил индивидуально мастерство, ворвался в штрафную, отдал классный пас и Максим Бордачев отправил мяч в ворота.

Игра проходила спокойно, но начал чудить наш вратарь. Вначале Александр Гутор неудачно отбил дальний удар, мяч от рук отскочил в перекладину, но к счастью в ворота не залетел.

А потом Гутор не смог зафиксировать удар в ближний угол, отбив мяч перед собой, на добивании расторопнее оказался соперник, отправив мяч в ворота Беларуси.

Казалось, что уже счет не изменится, но казахи начудили за пару минут до конца игры. Гафуржан Суюмбаев неудачно ввел мяч из-за боковой, Виталий Лисакович выскочил один на один с вратарем, легко его обыграл и катнул мяч в сетку.

Первая победа Беларуси в очередном розыгрыше Лиги наций. Команда Михаила Мархеля поднимается на второе место.

































Положение в группе 4

Албания 1 3 Беларусь 2 3 Казахстан 2 3 Литва 1 0

Календарь игр сборной:

11 октября

Литва — Беларусь

14 октября

Беларусь — Казахстан

15 ноября

Беларусь — Литва

18 ноября

Албания — Беларусь

Чем жила главная футбольная команда страны

Белорусы играют в дивизионе «С», где в соперниках сборные Албании, Казахстана и Литвы.

Федерация футбола и тренерский штаб сборной продолжают рассматривать ближайшие матчи как подготовку к октябрьской встрече со сборной Грузии . Напомним, что наша команда не потеряла шансы пробиться на Евро через Лигу наций. Для этого нам надо обыграть Грузию, а затем победить кого-то из пары Македония/Косово.

У главной команды страны появилась новая форма. Домашняя форма белого цвета украшена традиционным белорусским орнаментом. Под воротником размещен хэштег #БЕЛЫЯКРЫЛЫ.



Фото: АБФФ

Выездная форма красного цвета выполнена с воротником в стиле поло со схожими стилистическими элементами.



Фото: АБФФ

Напомним, что за сборную отказался играть один из лучших нападающих Беларуси Илья Шкурин. Игрок ЦСКА прислал письмо в федерацию на белорусском языке, в котором написал следующее:

«О попадании в расширенный список сборной страны вновь узнаю через социальные сети, поэтому свой ответ пишу также здесь. Представлять интересы национальной команды я отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко. Жыве Беларусь».

На это главный тренер Михаил Мархель ответил , что «от потери одного, причем любого игрока, не должна зависеть национальная сборная».

— Поэтому, думаю, глядя на тех футболистов, которые есть в наличии сейчас, мы обязаны справиться. А относительно количества форвардов… Здесь на этой позиции можем использовать большее число исполнителей, чем номинально есть в сборной по амплуа. Это и Бахар, и Драгун.

Сейчас главная футбольная команда страны выглядит таким образом:

Вратари: Александр Гутор («Шахтер», Солигорск), Егор Хаткевич («Ислочь», Минский район), Сергей Игнатович («Динамо-Брест»).

Защитники: Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Максим Бордачев («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Александр Сачивко («Шахтер», Солигорск), Николай Золотов («Урал», Екатеринбург, Россия), Максим Швецов («Динамо-Минск»), Никита Наумов («Жетысу», Талдыкорган, Казахстан), Роман Юзепчук («Динамо-Брест»), Алексей Легчилин («Неман», Гродно).

Полузащитники: Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Павел Нехайчик, Евгений Яблонский (все — БАТЭ, Борисов), Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Юрий Ковалев («Арсенал», Тула, Россия), Иван Бахар («Динамо-Минск»), Дмитрий Подстрелов, Александр Селява (оба — «Шахтер», Солигорск), Андрей Хачатурян («Торпедо-БелАЗ», Жодино).

Нападающие: Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович («Локомотив», Москва, Россия).

В этом розыгрыше Лиги наций у нашей команды есть призрачный шанс отобраться на чемпионат мира по футболу. Но путевки всего две, а за них будут бороться 12 команд.