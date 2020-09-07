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Джокер Лисакович. Беларусь обыграла Казахстан в Лиге наций
Источник материала: Tut.by
7 сентября на стадионе «Орталык» в Алматы сборная Беларуси обыграла сборную Казахстана в Лиге наций. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу нашей команды.
Этот матч стал четвертым в истории противостояний национальных команд. Ранее дважды белорусы побеждали, это было еще при Берндте Штанге. И один раз играли вничью.
Напомним, что 4 сентября наша сборная
Казахстан — Беларусь — 1:2
Алматы. Центральный стадион.
Судья: Г. Круашвили (Грузия).
Казахстан: Покатилов — Марочкин, Малый, Алип — Вороговский, Бейсебеков, Абикен, Суюмбаев — Федин (Куат, 64), Аймбетов (Хижниченко, 72), Ислмхан (к) (Перцух, 81).
Беларусь: Гутор — Золотов, Мартынович (к), Наумов, Бордачев — Нехайчик (Подстрелов, 80), Эбонг (Хачатурян, 85), Яблонский, Стасевич — Драгун, Скавыш (Лисакович, 56).
Голы: 0:1 — Бордачев (53, пас — Стасевич). 1:1 — Аймбетов (62). 1:2 — Лисакович (86).
Предупреждения: Бейсебеков (15), Суюмбаев (40), Эбонг (73).
Первый тайм начался с легкого давления хозяев поля, но белорусы через 15 минут перехватили мяч и стали больше атаковать, нанося удары с дальней дистанции в том числе. Впрочем, в первом тайме голов забито не было.
А вот в начале второго тайма одна из атак нашей сборной привела к взятию ворот. Игорь Стасевич проявил индивидуально мастерство, ворвался в штрафную, отдал классный пас и Максим Бордачев отправил мяч в ворота.
Игра проходила спокойно, но начал чудить наш вратарь. Вначале Александр Гутор неудачно отбил дальний удар, мяч от рук отскочил в перекладину, но к счастью в ворота не залетел.
А потом Гутор не смог зафиксировать удар в ближний угол, отбив мяч перед собой, на добивании расторопнее оказался соперник, отправив мяч в ворота Беларуси.
Казалось, что уже счет не изменится, но казахи начудили за пару минут до конца игры. Гафуржан Суюмбаев неудачно ввел мяч из-за боковой, Виталий Лисакович выскочил один на один с вратарем, легко его обыграл и катнул мяч в сетку.
Первая победа Беларуси в очередном розыгрыше Лиги наций. Команда Михаила Мархеля поднимается на второе место.
Положение в группе 4
Календарь игр сборной:
11 октября
Литва — Беларусь
14 октября
Беларусь — Казахстан
15 ноября
Беларусь — Литва
18 ноября
Албания — Беларусь
Чем жила главная футбольная команда страны
Белорусы играют в дивизионе «С», где в соперниках сборные Албании, Казахстана и Литвы.
Федерация футбола и тренерский штаб сборной продолжают рассматривать ближайшие матчи как подготовку к
У главной команды страны появилась новая форма. Домашняя форма белого цвета украшена традиционным белорусским орнаментом. Под воротником размещен хэштег #БЕЛЫЯКРЫЛЫ.
Выездная форма красного цвета выполнена с воротником в стиле поло со схожими стилистическими элементами.
Напомним, что за сборную отказался играть один из лучших нападающих Беларуси Илья Шкурин. Игрок ЦСКА
«О попадании в расширенный список сборной страны вновь узнаю через социальные сети, поэтому свой ответ пишу также здесь. Представлять интересы национальной команды я отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко. Жыве Беларусь».
На это главный тренер
— Поэтому, думаю, глядя на тех футболистов, которые есть в наличии сейчас, мы обязаны справиться. А относительно количества форвардов… Здесь на этой позиции можем использовать большее число исполнителей, чем номинально есть в сборной по амплуа. Это и Бахар, и Драгун.
Сейчас главная футбольная команда страны выглядит таким образом:
Вратари: Александр Гутор («Шахтер», Солигорск), Егор Хаткевич («Ислочь», Минский район), Сергей Игнатович («Динамо-Брест»).
Защитники: Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Максим Бордачев («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Александр Сачивко («Шахтер», Солигорск), Николай Золотов («Урал», Екатеринбург, Россия), Максим Швецов («Динамо-Минск»), Никита Наумов («Жетысу», Талдыкорган, Казахстан), Роман Юзепчук («Динамо-Брест»), Алексей Легчилин («Неман», Гродно).
Полузащитники: Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Павел Нехайчик, Евгений Яблонский (все — БАТЭ, Борисов), Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Юрий Ковалев («Арсенал», Тула, Россия), Иван Бахар («Динамо-Минск»), Дмитрий Подстрелов, Александр Селява (оба — «Шахтер», Солигорск), Андрей Хачатурян («Торпедо-БелАЗ», Жодино).
Нападающие: Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович («Локомотив», Москва, Россия).
В этом розыгрыше Лиги наций у нашей команды есть призрачный шанс отобраться на чемпионат мира по футболу. Но путевки всего две, а за них будут бороться 12 команд.
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Сборная Беларуси провела второй матч в Лиге наций в группе C.
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