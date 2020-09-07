Российский МиГ-29 сопроводил британский самолет-разведчик

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 сен – Sputnik. Российский истребитель МиГ-29 сопроводил британский самолет-разведчик над акваторией Баренцева моря, сообщил Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

"Седьмого сентября российскими средствами контроля воздушного пространства дежурных сил по ПВО Северного флота над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающиеся к государственной границе РФ воздушная цель", - говорится в сообщении.

Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал цель как стратегический самолет-разведчик R.1 "Сентинел" ВВС Великобритании и сопроводил его над акваторией Баренцева моря. После разворота иностранного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - добавляется в сообщении.

Подчеркивается, что полет российского истребителя МиГ-29 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы России британским самолетом-разведчиком не допущено.

Норвежский самолет у границы

Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к границе РФ воздушная цель. Для опознавания цели и недопущения нарушения госграницы в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии.

После разворота норвежского самолета от границы России российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Нарушения границы РФ норвежским самолетом также не допущено.