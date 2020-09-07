Член президиума Белорусского союза женщин: «Пожалуйста, выходите выражать свое мнение. Но без детей»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Среди участников несанкционированных акций все чаще можно заметить детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Присутствие несовершеннолетних в стихийно движущейся толпе не может не волновать, ведь поле политических игр – место небезопасное.

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Свобода, перемены, ганьба… Пока мамы и папы рвут горло, их тыл прикрывают дети. Все женские сцепки в одночасье потеряли смысл, когда альтернативные ряды пополнились дошколятами. То ли дыры в воскресных стотысячных толпах стало некем закрывать, то ли угасающий хайп сподвиг нести на баррикады младенцев.





Ничего себе, что она делает. Пьяная…





В этот момент засмущались даже коллеги по транспарантам. Женщина под градусом гордо, но слегка неустойчиво прививает жизненную позицию дочке.





Спасать ребенка прибежала бабушка. Правда, вырывать внучку пришлось с боем.

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Мальчика передали в руки матери уже вечером и предупредили о правовых последствиях: постановка на учет по делам несовершеннолетних неизбежна.





И кому теперь объяснять, что сын побежал митинговать без разрешения родителей?

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Сейчас любимое оправдание родительского безразличия – «мы за будущее наших детей, они должны учиться отстаивать свое мнение». На митингах и правда есть чему поучиться. Например, как привлечь к себе внимание.





Как быть вежливым и культурным.





Как закалить иммунитет под осенним дождем.





Марианна Щёткина: «Всегда нужно подумать – ты зачем идёшь, цель какая, задача? Не делаешь ли ты это для кого-то?»

Только после этого «урока» работу над ошибками взрослых придется делать детям.





Людмила Кондрашова, член президиума Белорусского союза женщин:

Через неделю школы у них стресс после каникул. Мало того, что они практически все были еще в мае дома, их вывели на улицы. Это кто? Это не мамы. Просто изымать из детей семьи, если они вам не нужны – здоровые, красивые дети.

Пожалуйста, выходите выражать свое мнение. Идите, выражайте. Но без детей. Это просто кощунство – кощунство то, что вы делаете. Что вы творите? Вы своими детьми прикрываетесь и ставите детей под угрозу. У ребенка детство одно. Он должен жить в детстве. Беззаботном.