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Член президиума Белорусского союза женщин: «Пожалуйста, выходите выражать свое мнение. Но без детей»

07.09.2020 19:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Среди участников несанкционированных акций все чаще можно заметить детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Член президиума Белорусского союза женщин: «Пожалуйста, выходите выражать свое мнение. Но без детей»

Присутствие несовершеннолетних в стихийно движущейся толпе не может не волновать, ведь поле политических игр – место небезопасное.

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Свобода, перемены, ганьба… Пока мамы и папы рвут горло, их тыл прикрывают дети. Все женские сцепки в одночасье потеряли смысл, когда альтернативные ряды пополнились дошколятами. То ли дыры в воскресных стотысячных толпах стало некем закрывать, то ли угасающий хайп сподвиг нести на баррикады младенцев.

Член президиума Белорусского союза женщин: «Пожалуйста, выходите выражать свое мнение. Но без детей»

Ничего себе, что она делает. Пьяная…

Член президиума Белорусского союза женщин: «Пожалуйста, выходите выражать свое мнение. Но без детей»

В этот момент засмущались даже коллеги по транспарантам. Женщина под градусом гордо, но слегка неустойчиво прививает жизненную позицию дочке.

Член президиума Белорусского союза женщин: «Пожалуйста, выходите выражать свое мнение. Но без детей»

Спасать ребенка прибежала бабушка. Правда, вырывать внучку пришлось с боем.

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Мальчика передали в руки матери уже вечером и предупредили о правовых последствиях: постановка на учет по делам несовершеннолетних неизбежна.

Член президиума Белорусского союза женщин: «Пожалуйста, выходите выражать свое мнение. Но без детей»

И кому теперь объяснять, что сын побежал митинговать без разрешения родителей?

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Сейчас любимое оправдание родительского безразличия – «мы за будущее наших детей, они должны учиться отстаивать свое мнение». На митингах и правда есть чему поучиться. Например, как привлечь к себе внимание.

Член президиума Белорусского союза женщин: «Пожалуйста, выходите выражать свое мнение. Но без детей»

Как быть вежливым и культурным.

Член президиума Белорусского союза женщин: «Пожалуйста, выходите выражать свое мнение. Но без детей»

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Член президиума Белорусского союза женщин: «Пожалуйста, выходите выражать свое мнение. Но без детей»

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Только после этого «урока» работу над ошибками взрослых придется делать детям.

Член президиума Белорусского союза женщин: «Пожалуйста, выходите выражать свое мнение. Но без детей»

Людмила Кондрашова, член президиума Белорусского союза женщин:
Через неделю школы у них стресс после каникул. Мало того, что они практически все были еще в мае дома, их вывели на улицы. Это кто? Это не мамы. Просто изымать из детей семьи, если они вам не нужны – здоровые, красивые дети.

Пожалуйста, выходите выражать свое мнение. Идите, выражайте. Но без детей. Это просто кощунство – кощунство то, что вы делаете. Что вы творите? Вы своими детьми прикрываетесь и ставите детей под угрозу. У ребенка детство одно. Он должен жить в детстве. Беззаботном.

Люди в материале: Людмила Кондрашова

 
 
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Новости Беларуси. Среди участников несанкционированных акций все чаще можно заметить детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Присутствие...
 
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