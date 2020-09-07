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Аудиторы сомневаются в жизнеспособности стеклозавода "Неман"

07.09.2020 19:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Аудиторское заключение по ОАО «Стеклозавод «Неман» опубликовано на Едином портале финансового рынка. Из документа следует, что у компании есть серьезные проблемы. Аудиторы сомневаются в ее жизнеспособности.

В частности, за прошлый год чистый убыток ОАО составил более 3,1 млн рублей. Стоимость чистых активов на начало 2020 года была отрицательной — примерно минус 70 млн. Непокрытый убыток на конец 2019 года — примерно 122,6 млн.



Как сообщалось, правительство ранее предприняло меры по спасению компании. Дана гарантия погашения кредита Белагропромбанку.

Чуть позже на совещании у Александра Лукашенко было заявлено, что в стране планируется создать стекольный холдинг. В него могут войти: ОАО «Гомельстекло», Гродненский стеклозавод (с филиалом «Елизово»), стеклозавод «Неман» и «Белмедстекло».
 
 
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Аудиторское заключение по ОАО «Стеклозавод «Неман» опубликовано на Едином портале финансового рынка. Из документа следует, что у компании есть серьезные...
 
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