В частности, за прошлый год чистый убыток ОАО составил более 3,1 млн рублей. Стоимость чистых активов на начало 2020 года была отрицательной — примерно минус 70 млн. Непокрытый убыток на конец 2019 года — примерно 122,6 млн.













Как сообщалось, правительство ранее предприняло меры по спасению компании. Дана гарантия погашения кредита Белагропромбанку.





Чуть позже на совещании у Александра Лукашенко было заявлено, что в стране планируется создать стекольный холдинг. В него могут войти: ОАО «Гомельстекло», Гродненский стеклозавод (с филиалом «Елизово»), стеклозавод «Неман» и «Белмедстекло».