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Аудиторы сомневаются в жизнеспособности стеклозавода "Неман"
Источник материала: Партизан
Аудиторское заключение по ОАО «Стеклозавод «Неман» опубликовано на Едином портале финансового рынка. Из документа следует, что у компании есть серьезные проблемы. Аудиторы сомневаются в ее жизнеспособности.
В частности, за прошлый год чистый убыток ОАО составил более 3,1 млн рублей. Стоимость чистых активов на начало 2020 года была отрицательной — примерно минус 70 млн. Непокрытый убыток на конец 2019 года — примерно 122,6 млн.
Как сообщалось, правительство ранее предприняло меры по спасению компании. Дана гарантия погашения кредита Белагропромбанку.
Чуть позже на совещании у Александра Лукашенко было заявлено, что в стране планируется создать стекольный холдинг. В него могут войти: ОАО «Гомельстекло», Гродненский стеклозавод (с филиалом «Елизово»), стеклозавод «Неман» и «Белмедстекло».
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Аудиторское заключение по ОАО «Стеклозавод «Неман» опубликовано на Едином портале финансового рынка. Из документа следует, что у компании есть серьезные...
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