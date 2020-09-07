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Весь день огромная очередь стоит в кафе, которое спрятало людей от силовиков и осталось без двери

07.09.2020 19:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня с самого утра и до сих пор стоит огромная очередь в кафе O’petit на проспекте Победителей, 3. Вчера сотрудники этого заведения закрыли на ключ дверь, когда к ним забежали люди, скрывающиеся от силовиков. В итоге силовики в штатском с дубинками во главе с человеком, в котором многие опознали руководителя ГУБОПиК Николая Карпенкова выбили дверь в кофейне и вытащили оттуда людей.

Ближе к обеду в двери кафе уже появилось новое стекло — с этим тоже помогли неравнодушные люди. К этому часу кофейня уже продала 700 чашек кофе.

Вот так очередь выглядела утром:

Фото: Игорь Туницын

А это под вечер:
 
 
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Сегодня с самого утра и до сих пор стоит огромная очередь в кафе O’petit на проспекте Победителей, 3. Вчера сотрудники этого заведения закрыли на ключ дверь, когда к...
 
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