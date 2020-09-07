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Сборная Беларуси выиграла у команды Казахстана в матче Лиги наций

07.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В матче второго тура Лиги наций сборная Беларуси обыграла команду Казахстана со счетом 2:1, передает «МИР 24».

Счет открыл защитник белорусской команды Максим Бордачев на 58-й минуте встречи. Вскоре нападающий казахстанцев Абат Аймбетов выровнял положение. Победный гол записал на свой счет на 86-й минуте белорусский форвард Виталий Лисакович, выступающий за московский «Локомотив».

Это первая победа сборной Беларуси в Лиге наций, благодаря которой команда заняла второе место в группе с тремя очками. Казахстан с таким же количеством очков пока на третьем месте.

Ранее Россия обыграла Венгрию и закрепилась на первой строчке в своей группе.



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Победный гол записал на свой счет Виталий Лисакович, выступающий за московский «Локомотив».
 
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