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Сборная Беларуси выиграла у команды Казахстана в матче Лиги наций
07.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В матче второго тура Лиги наций сборная Беларуси обыграла команду Казахстана со счетом 2:1, передает «МИР 24».
Счет открыл защитник белорусской команды Максим Бордачев на 58-й минуте встречи. Вскоре нападающий казахстанцев Абат Аймбетов выровнял положение. Победный гол записал на свой счет на 86-й минуте белорусский форвард Виталий Лисакович, выступающий за московский «Локомотив».
Это первая победа сборной Беларуси в Лиге наций, благодаря которой команда заняла второе место в группе с тремя очками. Казахстан с таким же количеством очков пока на третьем месте.
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Победный гол записал на свой счет Виталий Лисакович, выступающий за московский «Локомотив».
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