«Белнефтехим» подтвердил начало работы по перенаправлению экспортных потоков нефтепродуктов из Литвы в российские порты

«Белнефтехим» подтвердил начало переговоров и подготовку к перенаправлению экспортных потоков белорусских нефтепродуктов из Литвы в российские порты, сообщил БелаПАН пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.

«По поводу заявления министра энергетики России Александра Новака о переброске нефтепотоков могу подтвердить, что такая работа по перенаправлению потоков запланирована. В ближайшее время ожидаются необходимые для этого контакты, встречи по этому вопросу состоятся в сентябре. Детали будут известны по их итогам. Есть вопросы, которые необходимо уровнять, поэтому детали до переговоров не будут озвучены», — сказал Тищенко.

Как ранее сообщило российское информагентство ТАСС со ссылкой на Новака, Россия и Беларусь прорабатывают вопрос перенаправления поставок нефтепродуктов из портов Литвы в РФ. По его словам, компании России и Беларуси должны проработать экономические условия перенаправления таких поставок.

«Да, этот вопрос также сегодня обсуждался в рамках переговоров. Российская сторона заинтересована в том, чтобы нефтепродукты, которые сегодня реализуются через третьи страны, — у нас есть возможности обеспечить реализацию этих нефтепродуктов через Санкт-Петербург, через Усть-Лугу, то есть через российские порты», — сказал Новак, отвечая на вопрос о том, обсуждался ли на встрече премьер-министров России и Беларуси в Минске 3 сентября вопрос «переброски» энергопотоков из Литвы в Усть-Лугу.

«Для этого необходимо также проработать, соответственно, экономические условия между транспортными компаниями, портовыми, "Белнефтехимом". Собственно, мы этим тоже в настоящее время займемся в соответствии с поручением председателя правительства», — заявил министр.

О том, что Беларусь будет принимать экономические решения в ответ на санкции со стороны стран Балтии, сообщил 1 сентября журналистам Александр Лукашенко во время посещения Барановичского государственного профессионально-технического колледжа сферы обслуживания (Брестская область).

«Им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора, — заявил Лукашенко. — Мы не будем бороться за то, чтобы нас туда пустили. Мы просто экономически попробуем решить эту проблему. Говорят, вот это дорого будет для Беларуси. Если как сейчас тарифы по железной дороге, в порту. Услуга под Калининградом и Клайпеда. Конечно, нам немножко будет невыгодно. Но мы же договориться можем с россиянами по тарифам, и они от объемов перевалки наших миллионов тонн грузов все равно получат выгоду, потому что порты Балтики не загружены. Мы можем и в Новороссийске загрузиться. И как бы там ни было, и через Украину работать».