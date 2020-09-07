Журналистку Анастасию Захаревич арестовали на семь суток

Корреспондент «Зеленого портала» Анастасия Захаревич арестована на семь суток, сообщила Белорусская ассоциация журналистов. Она обвинялась в участии в несанкционированной акции (ст. 23.34 КоАП).

Захаревич была задержана в центре Минска 5 сентября, она освещала марш женщин. Долгое время ее родные и коллеги не знали, где она находится.

По информации БАЖ, до сих пор не освободили корреспондента «Радыё Рацыя» Артема Сизинцева, задержанного во время разгона колонны демонстрантов на улице Чеботарева в Минске 6 сентября. Есть информация, что его перевезли в изолятор в Жодино и сегодня будут судить в суде Заводского района столицы.

Журналиста Дмитрия Казакевича, задержанного 6 сентября в Витебске, отпустили из милиции в 4 часа утра.

БАЖ требует освобождения всех журналистов, задержанных при исполнении профессиональных обязанностей.