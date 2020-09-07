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Журналистку Анастасию Захаревич арестовали на семь суток
Источник материала: Навiны
Корреспондент «Зеленого портала» Анастасия Захаревич арестована на семь суток, сообщила Белорусская ассоциация журналистов. Она обвинялась в участии в несанкционированной акции (ст. 23.34 КоАП).
Захаревич была задержана в центре Минска 5 сентября, она освещала марш женщин. Долгое время ее родные и коллеги не знали, где она находится.
По информации БАЖ, до сих пор не освободили корреспондента «Радыё Рацыя» Артема Сизинцева, задержанного во время разгона колонны демонстрантов на улице Чеботарева в Минске 6 сентября. Есть информация, что его перевезли в изолятор в Жодино и сегодня будут судить в суде Заводского района столицы.
Журналиста Дмитрия Казакевича, задержанного 6 сентября в Витебске, отпустили из милиции в 4 часа утра.
БАЖ требует освобождения всех журналистов, задержанных при исполнении профессиональных обязанностей.
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Корреспондент «Зеленого портала» Анастасия Захаревич арестована на семь суток, сообщила Белорусская ассоциация журналистов. Она обвинялась в участии в...
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