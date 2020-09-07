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Под Логойском перевернулась маршрутка. Один человек погиб
Источник материала: Onliner
Сегодня около 17:30 на автодороге М3 в Логойском районе «Пежо» под управлением 40-летнего водителя столкнулся с движущимся в попутном направлении по маршруту Плещеницы — Логойск — Минск микроавтобусом «Мерседес Бенц» под управлением 45-летнего водителя. От удара последний опрокинулся.
В результате ДТП погиб пассажир микроавтобуса, еще шесть пассажиров доставлены в больницу. Их личности устанавливаются.
В «Мерседесе», помимо водителя, находились 12 пассажиров.
«Пежо» 48 раз привлекался к административной ответственности, уточняет пресс-служба МВД.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ, МЧС и медики.
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Сегодня около 17:30 на автодороге М3 в Логойском районе «Пежо» под управлением 40-летнего водителя столкнулся с движущимся в попутном направлении по маршруту...
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